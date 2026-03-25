7 Perilaku dari Orang yang Mudah Bergaul Menurut Psikologi, Penasaran?

JawaPos.com - Bergaul dengan orang baru atau dalam berbagai situasi sosial bisa menjadi tantangan bagi sebagian orang.

Namun, ada beberapa orang yang tampaknya selalu bisa menyesuaikan diri dan diterima di mana saja mereka berada. Menurut psikologi, orang-orang seperti ini memiliki perilaku tertentu yang membuat mereka mudah berinteraksi dengan orang lain.

Kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang baik bukan hanya karena faktor kepribadian, tetapi juga kebiasaan sosial yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam artikel ini, melansir Hack Spirit, kita akan mengungkap tujuh perilaku orang yang mudah bergaul, yang dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan keterampilan sosial Anda.

1. Mereka lebih banyak mendengar daripada berbicara

Orang yang mudah bergaul memahami bahwa komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan.

Mereka menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap lawan bicaranya dengan mendengarkan tanpa menyela dan memberikan respons yang relevan. Hal ini membuat orang lain merasa dihargai dan nyaman berbagi cerita.

2. Mereka membuat orang lain merasa dihargai

Salah satu kunci utama dalam membangun hubungan sosial yang baik adalah membuat orang lain merasa dihargai.

Mereka yang mudah bergaul cenderung memperhatikan orang di sekitar mereka, mengingat detail kecil, dan memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan orang lain. Sikap ini menciptakan hubungan yang lebih hangat dan akrab.

3. Mereka tidak selalu membicarakan diri sendiri

Orang yang mudah diterima dalam berbagai lingkungan sosial tidak menjadikan diri mereka sebagai pusat perhatian.

Mereka tidak terlalu sering membicarakan pencapaian atau masalah pribadi mereka, melainkan lebih fokus pada percakapan yang melibatkan semua orang. Sikap ini membuat interaksi terasa lebih seimbang dan menyenangkan.