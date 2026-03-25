9 Perilaku Ini Jadi Tanda Jika Kamu Tidak Memiliki Teman Dekat, Apa Saja?

JawaPos.com - Banyak pria yang merasa nyaman dengan lingkaran sosial di tempat kerja, tetapi di luar itu, mereka hampir tidak memiliki teman dekat.

Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari kesibukan, pola pikir, hingga kebiasaan sosial yang terbentuk seiring waktu.

Tanpa disadari, beberapa perilaku tertentu dapat membuat pria sulit membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang lain di luar lingkungan profesional.

Menurut psikologi, ada pola-pola perilaku yang sering muncul pada pria yang tidak memiliki teman dekat di luar pekerjaan.

Apa saja tanda-tandanya? Melansir Geediting, berikut adalah beberapa perilaku yang sering ditemukan pada pria yang tidak memiliki teman dekat di luar lingkungan kerja.

1. Selalu Membicarakan Pekerjaan

Pria yang kehidupannya berpusat pada pekerjaan cenderung membahas topik yang sama dalam setiap percakapan.

Alih-alih berbicara tentang kehidupan pribadi, minat, atau pengalaman sehari-hari, mereka lebih sering berbicara tentang proyek kerja, target, atau masalah di kantor.

Hal ini dapat membuat orang lain merasa percakapan terasa kaku dan kurang beragam, sehingga sulit untuk membangun kedekatan emosional.

2. Menolak Undangan Sosial yang Tidak Berhubungan dengan Pekerjaan

Salah satu tanda utama pria yang tidak memiliki teman dekat di luar pekerjaan adalah selalu menolak undangan sosial yang tidak terkait dengan dunia kerja.

Mereka mungkin merasa canggung dalam situasi sosial yang lebih santai atau menganggapnya sebagai pemborosan waktu. Padahal, hubungan pertemanan membutuhkan waktu dan interaksi di luar konteks profesional agar bisa berkembang.

3. Bergantung Sepenuhnya pada Pasangan untuk Dukungan Emosional