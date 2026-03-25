7 Kebiasaan Ini Bikin Anda Terlihat Lebih Muda dari Usia Sebenarnya, Apa Saja?

JawaPos.com - Setiap orang tentu ingin terlihat awet muda dan memiliki kulit yang sehat serta bercahaya. Namun, penuaan adalah proses alami yang tidak bisa dihindari.

Meski begitu, Anda bisa memperlambat tanda-tanda penuaan dengan menerapkan kebiasaan self-care yang tepat. Bukan hanya perawatan kulit dari luar, tetapi juga pola hidup sehat yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Dengan menjalani kebiasaan yang baik secara konsisten, Anda bisa tetap terlihat segar, bugar, dan lebih muda dari usia sebenarnya. Melansir Geediting, berikut adalah tujuh kebiasaan self-care yang dapat membantu Anda mempertahankan penampilan awet muda.

1) Minum Air yang Cukup

Hidrasi adalah kunci utama untuk kulit yang sehat dan bercahaya. Kekurangan cairan dapat membuat kulit tampak kusam, kering, dan lebih cepat mengalami tanda-tanda penuaan seperti kerutan dan garis halus.

Pastikan Anda minum cukup air setiap hari, sekitar 2-3 liter, tergantung pada kebutuhan tubuh. Air juga membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh, menjaga elastisitas kulit, dan membuat wajah terlihat lebih segar.

2) Tidur yang Cukup dan Berkualitas

Tidur yang cukup sangat penting dalam proses regenerasi sel dan produksi kolagen yang menjaga kulit tetap kencang. Kurang tidur bisa menyebabkan lingkaran hitam di bawah mata, kulit kusam, dan mempercepat tanda-tanda penuaan.

Usahakan untuk tidur 7-9 jam setiap malam dan ciptakan rutinitas tidur yang berkualitas, seperti menghindari paparan layar sebelum tidur serta menciptakan suasana kamar yang nyaman dan gelap.

3) Konsumsi Makanan Kaya Antioksidan

Nutrisi yang Anda konsumsi berperan besar dalam menjaga kesehatan kulit dan tubuh. Makanan yang kaya antioksidan, seperti buah beri, alpukat, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan teh hijau, dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Selain itu, konsumsi makanan yang mengandung kolagen alami, seperti ikan, putih telur, dan kaldu tulang, juga dapat membantu kulit tetap kenyal dan awet muda.

4) Rutin Bergerak dan Berolahraga