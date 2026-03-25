Ubah Mulai dari Sekarang, 8 Kebiasaan Kecil Ini Dapat Meningkatkan Value Anda dalam Hitungan Hari

JawaPos.com - Setiap orang ingin dihargai dan memiliki nilai diri yang tinggi, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Namun, meningkatkan value atau nilai diri tidak selalu memerlukan perubahan besar.

Terkadang, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak signifikan dalam cara orang lain memandang Anda serta bagaimana Anda menghargai diri sendiri.

Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana, Anda bisa meningkatkan kepercayaan diri, membangun hubungan yang lebih baik, dan menciptakan citra positif dalam waktu singkat.

Melansir Geediting, berikut adalah delapan kebiasaan kecil yang dapat membantu Anda meningkatkan nilai diri dalam hitungan hari.

1. Dengarkan Lebih Banyak, Bicara Lebih Sedikit

Menjadi pendengar yang baik lebih berharga daripada selalu berbicara. Ketika Anda mendengarkan dengan penuh perhatian, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai orang lain.

Ini membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan memberi kesan bahwa Anda orang yang bijak dan penuh empati.

2. Selalu Menepati Janji

Ketika Anda mengatakan sesuatu, pastikan Anda bisa menepatinya. Janji yang dipenuhi menunjukkan bahwa Anda dapat dipercaya dan dihargai. Hal ini memberikan rasa hormat dari orang lain dan meningkatkan reputasi Anda.

3. Lakukan Kontak Mata Saat Berbicara

Kontak mata yang tepat dapat meningkatkan interaksi Anda dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa Anda percaya diri dan memperhatikan percakapan, bukan hanya berbicara dengan kosong. Ini membantu Anda terhubung lebih dalam dengan lawan bicara.

4. Sering Mengungkapkan Rasa Terima Kasih

Mengucapkan terima kasih tidak hanya menunjukkan rasa syukur, tetapi juga memberikan pengakuan terhadap usaha orang lain.