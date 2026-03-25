9 Frasa Ini Digunakan oleh Pria untuk Memanipulasi Pasangannya, Apa Saja?

JawaPos.com - Dalam hubungan, komunikasi yang sehat adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian.

Namun, tidak semua pria berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Beberapa justru menggunakan kata-kata sebagai senjata untuk mengendalikan emosi pasangannya.

Manipulasi ini sering kali terjadi secara halus, membuat pasangan merasa bersalah, ragu, atau bahkan mempertanyakan diri sendiri.

Jika Anda sering merasa bingung atau tidak dihargai setelah berbicara dengan pasangan, bisa jadi Anda sedang menghadapi pria yang jago memanipulasi emosi.

Melansir Geediting, berikut sembilan frasa yang sering digunakan pria manipulatif untuk mengendalikan pasangannya tanpa disadari.

1) “Anda terlalu sensitif”

Frasa ini digunakan untuk meremehkan perasaan Anda dan membuat Anda merasa berlebihan dalam bereaksi terhadap sesuatu.

Pria yang manipulatif sering menggunakan kalimat ini agar Anda mempertanyakan validitas emosi Anda sendiri dan mulai merasa bersalah.

2) “Saya tidak pernah mengatakan itu”

Gaslighting adalah salah satu bentuk manipulasi yang paling berbahaya. Ketika seorang pria mengatakan ini, dia mencoba mengaburkan kenyataan dan membuat Anda meragukan ingatan sendiri. Padahal, Anda tahu betul bahwa dia memang pernah mengatakannya.

3) “Jika Anda benar-benar mencintai saya, Anda akan…”

Frasa ini adalah bentuk manipulasi emosional yang klasik. Dengan mengatakannya, pria tersebut mencoba memaksa Anda melakukan sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak ingin Anda lakukan, dengan dalih bahwa itu adalah bukti cinta.

4) “Anda overthinking”