Tak Perlu Sombong, 8 Frasa ini Bisa Membuat Anda Terlihat Cerdas dalam Percakapan

JawaPos.com - Dalam percakapan sehari-hari, cara Anda menyampaikan pendapat bisa mempengaruhi bagaimana orang lain menilai kecerdasan dan kepribadian Anda.

Terlihat cerdas bukan berarti harus selalu menunjukkan seberapa banyak yang Anda tahu, tetapi lebih pada bagaimana Anda berkomunikasi dengan bijak dan terbuka.

Menggunakan frasa yang tepat dapat membantu Anda menyampaikan pemikiran dengan percaya diri tanpa terkesan sombong.

Melansir Geediting, berikut delapan frasa yang bisa membuat Anda terlihat cerdas sekaligus tetap rendah hati dalam percakapan.

1) “Sejauh yang saya pahami...”

Frasa ini menunjukkan bahwa Anda memiliki pemahaman tentang suatu topik, tetapi tetap terbuka terhadap perspektif lain. Ini menandakan bahwa Anda tidak mengklaim sebagai satu-satunya yang benar, melainkan siap berdiskusi lebih lanjut.

2) “Itu pendapat yang bagus. Pernahkah Anda mempertimbangkan…?”

Alih-alih langsung membantah atau mengoreksi seseorang, frasa ini menunjukkan bahwa Anda menghargai sudut pandang mereka, sekaligus mengajak mereka melihat perspektif lain dengan cara yang sopan dan intelektual.

3) “Saya bisa saja salah, tapi...”

Menggunakan frasa ini menunjukkan bahwa Anda bersikap rendah hati dan tidak menganggap diri selalu benar. Ini juga membuat pendapat Anda lebih mudah diterima oleh orang lain karena mereka tidak merasa tersudutkan.

4) “Saya mengerti maksud Anda.”

Dengan mengatakan ini, Anda menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan lawan bicara. Hal ini menciptakan suasana diskusi yang lebih terbuka dan memperlihatkan kecerdasan emosional Anda.

5) “Itu pertanyaan bagus. Saya perlu memikirkannya.”