Sering Berlaku Sombong, 7 Perilaku Ini Bikin Pria Sulit Disukai Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kesombongan sering kali menjadi penghalang dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain.

Pria yang terlalu sombong cenderung sulit disukai karena sikapnya yang terkesan meremehkan, tidak peduli, atau bahkan menyebalkan bagi orang di sekitarnya.

Tanpa disadari, perilaku ini dapat membuatnya dijauhi dalam pergaulan, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional.

Dalam psikologi, ada beberapa ciri khas yang menunjukkan kesombongan seseorang, yang jika dibiarkan, bisa berdampak buruk pada citra dirinya.

Melansir News Report, berikut adalah tujuh perilaku sombong yang membuat pria sulit disukai.

1) Selalu ingin merasa benar

Pria yang selalu ingin merasa benar sering kali sulit diajak berdiskusi. Mereka cenderung menolak sudut pandang orang lain dan merasa pendapatnya adalah yang paling benar.

Sikap seperti ini membuat orang-orang di sekitarnya enggan berbicara atau berdebat dengannya karena merasa tidak dihargai.

2) Sering memotong pembicaraan

Kebiasaan memotong pembicaraan menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap lawan bicara. Pria yang sering melakukan hal ini terkesan tidak peduli dengan pendapat orang lain dan hanya ingin suaranya didengar.

Dalam jangka panjang, sikap ini bisa membuat orang di sekitarnya merasa jengah dan memilih untuk menjauh.

3) Kurang empati

Kurangnya empati membuat seseorang sulit memahami perasaan orang lain. Pria yang sombong cenderung tidak peka terhadap masalah yang dialami orang di sekitarnya.