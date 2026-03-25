Ingin Bahagia, 8 Kebiasaan Malam Ini Rutin Dilakukan oleh Orang yang Produktif di Masa Pensiun

Ilustrasi kebiasaan malam yang diterapkan oleh sesorang yang telah pensiun dari pekerjaannya.
JawaPos.com - Masa pensiun sering dianggap sebagai waktu untuk beristirahat dan menikmati hidup setelah bertahun-tahun bekerja keras. Namun, bagi banyak orang, pensiun bukan berarti berhenti aktif atau kehilangan tujuan hidup.
Justru, mereka yang tetap bahagia dan produktif di masa pensiun biasanya memiliki kebiasaan malam yang mendukung kesejahteraan mental dan fisik mereka. Kebiasaan ini membantu menjaga pikiran tetap positif, hubungan sosial tetap terjalin erat, dan tubuh tetap sehat.
Dalam artikel ini, melansir news report, kita akan membahas delapan kebiasaan malam yang sering dimiliki oleh mereka yang menikmati pensiun dengan penuh kebahagiaan dan produktivitas.
1) Menjalani Rutinitas Malam yang Menenangkan
Mereka yang tetap bahagia di masa pensiun biasanya memiliki rutinitas malam yang teratur dan menenangkan.
Hal ini bisa berupa membaca buku, mendengarkan musik lembut, atau sekadar menikmati secangkir teh herbal. Kebiasaan ini membantu tubuh dan pikiran bersiap untuk tidur yang berkualitas.
2) Merenungkan Hari dengan Rasa Bersyukur
Salah satu kunci kebahagiaan di masa pensiun adalah kemampuan untuk melihat sisi positif dari kehidupan.
Sebelum tidur, mereka meluangkan waktu untuk merenungkan hal-hal baik yang terjadi sepanjang hari. Kebiasaan ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan perasaan puas terhadap hidup.
3) Menjaga Hubungan Sosial
Mereka yang tetap produktif dan bahagia di usia lanjut tidak membiarkan diri merasa kesepian. Malam hari sering menjadi momen untuk menghubungi keluarga atau teman, baik melalui telepon, pesan singkat, atau bahkan pertemuan langsung.
Hubungan sosial yang baik terbukti memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental dan emosional.
4) Mengisi Waktu dengan Hobi yang Menenangkan
Menjalani masa pensiun dengan produktif bukan berarti harus terus bekerja. Banyak orang memilih untuk mengisi waktu malam dengan hobi yang mereka sukai, seperti melukis, menjahit, menulis, atau berkebun.