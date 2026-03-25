8 Kebiasaan Ini Sering Dilakukan oleh Orang yang Tidak Suka Melihat Orang Lain sukses, Apa Saja?

JawaPos.com - Melihat orang lain sukses seharusnya bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus berkembang. Namun, tidak semua orang memiliki pola pikir yang sehat dalam menyikapi keberhasilan orang lain.

Ada sebagian orang yang justru merasa risih, iri, dan tidak tahan melihat orang lain mencapai kesuksesan. Mereka cenderung menunjukkan sikap negatif, mulai dari meremehkan pencapaian orang lain hingga merasa puas ketika orang lain mengalami kegagalan.

Kebiasaan ini sering kali muncul karena rasa tidak aman dan ketidakmampuan mereka untuk mengelola emosi dengan baik.

Lalu, seperti apa tanda-tanda seseorang yang sulit menerima kesuksesan orang lain? Melansir Geediting, berikut adalah beberapa kebiasaan yang sering dimiliki oleh mereka.

1. Selalu Meremehkan Kesuksesan Orang Lain

Mereka cenderung menganggap bahwa pencapaian orang lain bukanlah sesuatu yang luar biasa.

Mereka akan berkata bahwa kesuksesan tersebut hanya karena faktor keberuntungan, koneksi, atau hal-hal lain yang dianggap tidak mencerminkan usaha nyata.

2. Selalu Mencari Kekurangan dalam Pencapaian Orang Lain

Alih-alih mengapresiasi keberhasilan orang lain, mereka lebih fokus mencari kesalahan atau kekurangan di balik pencapaian tersebut.

Misalnya, mereka akan mengatakan bahwa seseorang sukses hanya karena memiliki dukungan finansial dari keluarga atau karena situasi yang menguntungkan, bukan karena kerja kerasnya sendiri.

3. Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Orang dengan kebiasaan ini sulit merasa puas dengan diri sendiri dan sering kali membandingkan kehidupannya dengan orang lain.

Perbandingan ini biasanya bersifat negatif, di mana mereka merasa tertinggal dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang lain bisa lebih sukses.