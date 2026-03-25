8 Kebiasaan Ini Membuat Otak Jadi Tajam di Usia 70-an, Penasaran?

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang menganggap bahwa penurunan daya ingat dan ketajaman berpikir adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa otak memiliki kemampuan luar biasa untuk terus berkembang dan tetap tajam, bahkan di usia 70-an.

Dengan menerapkan kebiasaan tertentu, seseorang bisa mempertahankan, bahkan meningkatkan, fungsi kognitifnya hingga lebih baik dibandingkan saat berusia 30-an.

Lalu, apa saja kebiasaan yang dapat membantu menjaga otak tetap tajam di usia lanjut? Melansir Blog Herald, berikut delapan langkah yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Terus Belajar Hal Baru

Otak bekerja seperti otot, semakin sering digunakan, semakin kuat kemampuannya. Mempelajari hal baru seperti bahasa asing, alat musik, atau keterampilan baru dapat meningkatkan koneksi saraf dan mencegah penurunan kognitif.

Tantangan baru juga membantu merangsang neuroplastisitas, yang memungkinkan otak untuk terus berkembang meskipun usia bertambah.

2. Rutin Berolahraga

Aktivitas fisik tidak hanya baik untuk tubuh, tetapi juga sangat bermanfaat bagi otak. Olahraga meningkatkan aliran darah ke otak, membantu pertumbuhan sel-sel baru, serta mengurangi risiko demensia dan penyakit neurodegeneratif lainnya.

Jenis olahraga seperti jalan kaki, yoga, atau latihan kekuatan bisa membantu mempertahankan ketajaman berpikir.

3. Mengonsumsi Makanan Sehat untuk Otak

Nutrisi yang tepat sangat berperan dalam menjaga kesehatan otak. Makanan seperti ikan berlemak, kacang-kacangan, alpukat, blueberry, dan sayuran hijau kaya akan antioksidan, asam lemak omega-3, serta vitamin yang mendukung fungsi otak.

Hindari makanan olahan dan gula berlebih yang bisa mempercepat penurunan fungsi kognitif.