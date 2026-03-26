Irfan Ferdiansyah
26 Maret 2026, 15.31 WIB

Orang yang Menjauh dari Keluarga Seiring Bertambahnya Usia Bukanlah Orang yang Dingin, Mereka Biasanya Mengembangkan 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang menjauh dari keluarga seiring bertambahnya usia (Freepik)

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai mengalami perubahan dalam cara mereka berinteraksi dengan keluarga. Tidak sedikit yang perlahan mengambil jarak—baik secara emosional maupun fisik. Fenomena ini sering disalahartikan sebagai sikap dingin, tidak peduli, atau bahkan egois.

Padahal, jika dilihat dari sudut pandang psikologi, menjauh dari keluarga tidak selalu berarti kehilangan rasa cinta atau kepedulian. Justru dalam banyak kasus, hal ini mencerminkan proses pertumbuhan diri, penyembuhan emosional, dan pembentukan identitas yang lebih kuat.

Orang-orang ini bukan menjadi lebih dingin. Mereka hanya berubah. Dan perubahan itu sering kali membentuk karakteristik kepribadian tertentu yang lebih matang dan kompleks.

Dilansir dari Geediting pada Kamis (19/3), terdapat tujuh kepribadian yang sering berkembang pada orang yang menjauh dari keluarga seiring bertambahnya usia.


1. Lebih Mandiri Secara Emosional

Salah satu perubahan paling jelas adalah meningkatnya kemandirian emosional. Mereka tidak lagi bergantung pada validasi, persetujuan, atau dukungan emosional dari keluarga seperti sebelumnya.

Ini bukan berarti mereka tidak membutuhkan orang lain, tetapi mereka belajar mengelola emosi mereka sendiri. Mereka mampu menenangkan diri saat stres, membuat keputusan tanpa tekanan eksternal, dan tidak mudah goyah oleh konflik keluarga.

Kemandirian ini sering muncul karena pengalaman—terutama jika mereka pernah merasa tidak dipahami atau tidak didukung di masa lalu.

2. Memiliki Batasan yang Lebih Tegas

Orang yang menjauh dari keluarga biasanya belajar satu hal penting: batasan (boundaries).

Mereka mulai memahami bahwa tidak semua hubungan, bahkan hubungan keluarga, selalu sehat. Oleh karena itu, mereka berani menetapkan batasan untuk melindungi kesehatan mental mereka.

Batasan ini bisa berupa:

Mengurangi komunikasi

Menolak terlibat dalam konflik

Tidak lagi memenuhi ekspektasi yang merugikan diri sendiri

Dalam psikologi, kemampuan menetapkan batasan adalah tanda kedewasaan emosional, bukan sikap dingin.

3. Lebih Reflektif dan Introspektif

Menjauh dari lingkungan yang familiar memberi ruang untuk berpikir. Banyak orang dalam posisi ini menjadi lebih reflektif.

Mereka mulai bertanya:

Siapa saya sebenarnya?

Nilai apa yang saya pegang?

Apa yang saya inginkan dalam hidup?

Proses ini membuat mereka lebih sadar diri (self-aware). Mereka memahami pola pikir, emosi, dan luka batin mereka dengan lebih dalam.

Sering kali, inilah awal dari proses penyembuhan diri.

4. Lebih Selektif dalam Hubungan

Ketika seseorang mengambil jarak dari keluarga, mereka juga cenderung menjadi lebih selektif dalam memilih orang-orang yang mereka izinkan masuk ke dalam hidupnya.

Mereka tidak lagi mempertahankan hubungan hanya karena “kewajiban” atau “ikatan darah”. Sebaliknya, mereka mulai menghargai kualitas hubungan dibanding kuantitas.

Mereka mencari:

Hubungan yang sehat

Komunikasi yang jujur

Rasa saling menghormati

Hal ini membuat lingkaran sosial mereka mungkin lebih kecil, tetapi jauh lebih bermakna.

5. Mengembangkan Ketahanan Mental (Resilience)

Menjauh dari keluarga—terutama jika keputusan itu sulit—bukan hal yang mudah. Proses ini sering disertai rasa bersalah, kesepian, bahkan tekanan sosial.

Namun dari situlah lahir ketahanan mental.

Mereka belajar menghadapi:

Penilaian orang lain

Konflik internal

Rasa kehilangan

Seiring waktu, mereka menjadi lebih kuat. Mereka tidak mudah runtuh oleh tekanan, karena sudah terbiasa menghadapi tantangan emosional yang kompleks.

6. Lebih Menghargai Kedamaian Dibanding Drama

Salah satu alasan utama seseorang menjauh dari keluarga adalah untuk menghindari konflik yang berulang atau lingkungan yang tidak sehat.

Akibatnya, mereka mulai sangat menghargai kedamaian.

Mereka cenderung:

Menghindari drama

Tidak tertarik pada konflik yang tidak perlu

Memilih ketenangan dibanding pembuktian diri

Ini bukan berarti mereka pasif. Mereka hanya lebih bijak dalam memilih “pertempuran” mana yang layak diperjuangkan.

7. Membangun Identitas Diri yang Lebih Autentik

Ketika seseorang tidak lagi terikat oleh ekspektasi keluarga, mereka memiliki kebebasan untuk menjadi diri sendiri.

Mereka mulai membangun identitas berdasarkan:

Nilai pribadi

Pengalaman hidup

Pilihan yang sadar

Mereka tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk menjalani hidup yang sesuai dengan diri mereka yang sebenarnya.

Inilah bentuk keaslian (authenticity) yang sering kali sulit dicapai tanpa jarak dan refleksi.

Penutup

Menjauh dari keluarga bukanlah keputusan yang ringan, dan tentu tidak selalu menjadi pilihan yang tepat untuk semua orang. Namun, bagi sebagian orang, itu adalah langkah yang diperlukan untuk tumbuh, sembuh, dan menemukan diri mereka sendiri.

Psikologi menunjukkan bahwa perubahan ini sering kali menghasilkan individu yang lebih mandiri, sadar diri, dan kuat secara emosional.

Jadi, jika Anda melihat seseorang yang tampak “menjauh” dari keluarganya, mungkin mereka bukan sedang menjadi dingin. Mungkin mereka sedang belajar menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri.

Dan itu adalah perjalanan yang tidak semua orang berani tempuh.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
