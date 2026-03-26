Irfan Ferdiansyah
26 Maret 2026, 15.35 WIB

Anak-anak yang Dibesarkan oleh Orang Tua yang Mencontohkan Kerendahan Hati yang Tenang, Biasanya Tumbuh Mengembangkan 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang memiliki sifat kerendahan hati / Freepik

JawaPos.com - Dalam dunia yang semakin kompetitif dan penuh pencitraan, kerendahan hati sering kali dianggap sebagai kualitas yang “diam” — tidak mencolok, tidak mencari perhatian, namun memiliki dampak yang sangat dalam. Orang tua yang menunjukkan kerendahan hati yang tenang (quiet humility) bukan hanya mengajarkan nilai melalui kata-kata, tetapi melalui sikap hidup sehari-hari.

Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa anak-anak belajar terutama melalui observasi. Mereka menyerap bagaimana orang tua merespons keberhasilan, kegagalan, konflik, dan hubungan sosial. Ketika seorang anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketenangan, empati, dan tidak egois, hal ini membentuk struktur kepribadian yang khas.

Dilansir dari Geediting pada Kamis (19/3), terdapat 7 kepribadian yang umumnya berkembang pada anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua dengan kerendahan hati yang tenang:


1. Empati yang Tinggi

Anak-anak ini cenderung memiliki kemampuan memahami perasaan orang lain dengan sangat baik. Mereka tidak hanya “mendengar”, tetapi benar-benar “merasakan”.

Hal ini terjadi karena mereka terbiasa melihat orang tua yang:

Tidak menghakimi orang lain

Mendengarkan dengan penuh perhatian

Menghargai sudut pandang berbeda

Akibatnya, mereka tumbuh menjadi individu yang peka secara emosional dan mampu membangun hubungan yang sehat.

2. Rasa Percaya Diri yang Stabil (Bukan Sombong)

Berbeda dengan kepercayaan diri yang berisik atau butuh validasi, anak-anak ini memiliki rasa percaya diri yang tenang.

Mereka:

Tidak perlu membuktikan diri secara berlebihan

Nyaman dengan siapa diri mereka

Tidak mudah terpengaruh oleh opini negatif

Ini karena orang tua mereka tidak membangun harga diri berdasarkan pujian kosong, melainkan pada nilai dan usaha.

3. Kemampuan Mengelola Ego

Salah satu ciri paling kuat dari kerendahan hati adalah kemampuan mengendalikan ego. Anak-anak ini:

Tidak mudah tersinggung

Bisa menerima kritik

Tidak selalu ingin “menang” dalam setiap situasi

Mereka belajar bahwa tidak apa-apa untuk salah, dan bahwa belajar lebih penting daripada terlihat benar.

4. Sikap Menghargai Orang Lain

Anak-anak ini tumbuh dengan rasa hormat yang tulus terhadap orang lain, tanpa memandang status sosial, pendidikan, atau latar belakang.

Hal ini muncul karena mereka melihat orang tua yang:

Memperlakukan semua orang dengan hormat

Tidak merasa lebih tinggi dari orang lain

Bersikap sopan bahkan dalam situasi sulit

Sikap ini membuat mereka mudah diterima di berbagai lingkungan sosial.

5. Ketahanan Mental (Resilience)

Kerendahan hati mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya.

Anak-anak ini:

Tidak mudah menyerah

Mampu bangkit dari kegagalan

Tidak merasa hancur hanya karena satu kesalahan

Mereka belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh keberhasilan semata.

6. Kecenderungan untuk Tidak Mencari Validasi Berlebihan

Di era media sosial, banyak orang tumbuh dengan kebutuhan akan pengakuan. Namun, anak-anak yang dibesarkan dengan kerendahan hati cenderung berbeda.

Mereka:

Tidak terlalu bergantung pada pujian

Tidak merasa perlu memamerkan pencapaian

Lebih fokus pada makna daripada pengakuan

Ini membuat mereka lebih damai secara batin.

7. Kemampuan Membangun Hubungan yang Dalam dan Autentik

Karena tidak didorong oleh ego atau kepentingan pribadi, anak-anak ini biasanya:

Lebih jujur dalam hubungan

Tidak manipulatif

Mampu membangun koneksi yang tulus

Hubungan mereka cenderung lebih tahan lama karena didasari kepercayaan dan saling pengertian.

Penutup

Kerendahan hati yang tenang bukanlah kelemahan — justru merupakan kekuatan yang sering tidak terlihat namun sangat berpengaruh. Orang tua yang mencontohkan sikap ini memberikan fondasi psikologis yang kuat bagi anak-anak mereka.

Dalam jangka panjang, anak-anak ini tidak hanya berhasil secara sosial, tetapi juga memiliki kedamaian batin yang jarang dimiliki oleh mereka yang tumbuh dalam lingkungan penuh tekanan dan ego.

Mungkin yang paling menarik adalah ini: mereka tidak selalu menjadi yang paling “terlihat”, tetapi sering kali menjadi yang paling “berarti”.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
