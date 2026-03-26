Orang yang Tidak Pernah Dimarahi, Tetapi Disambut Keheningan Saat Mengecewakan Orang Lain, Biasanya Mengembangkan 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang tumbuh dengan dimarahi ketika melakukan kesalahan. Sebagian orang justru mengalami pola yang berbeda: ketika mereka mengecewakan seseorang, tidak ada kemarahan, tidak ada teguran keras—hanya keheningan.

Sekilas, ini mungkin terlihat lebih baik daripada dimarahi. Tidak ada konflik terbuka, tidak ada kata-kata kasar. Namun dalam psikologi, keheningan yang muncul setelah seseorang mengecewakan orang lain bisa menjadi bentuk komunikasi emosional yang sangat kuat.

Keheningan sering kali menyampaikan pesan yang tidak diucapkan: kekecewaan, jarak emosional, atau bahkan penarikan kasih sayang. Bagi seseorang yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini, pengalaman tersebut dapat membentuk pola kepribadian tertentu seiring waktu.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh karakter atau kecenderungan kepribadian yang sering berkembang pada orang yang terbiasa menghadapi keheningan saat mereka melakukan kesalahan.

1. Sangat Sensitif Terhadap Perubahan Suasana

Orang yang sering menghadapi keheningan sebagai respon atas kesalahan biasanya menjadi sangat peka terhadap perubahan suasana hati orang lain.

Karena mereka tidak mendapatkan penjelasan langsung tentang apa yang salah, mereka belajar membaca tanda-tanda kecil: ekspresi wajah, nada suara, bahkan bahasa tubuh yang halus.

Akibatnya, mereka sering memiliki kemampuan membaca emosi orang lain dengan sangat baik. Namun di sisi lain, mereka juga bisa menjadi terlalu cemas terhadap perubahan suasana yang sebenarnya tidak terlalu signifikan.

2. Cenderung Menyalahkan Diri Sendiri

Ketika seseorang tidak pernah diberi penjelasan verbal tentang kesalahannya, otak mereka akan mencoba mengisi kekosongan tersebut.

Sering kali kesimpulan yang muncul adalah: “Ini pasti salahku.”

Karena tidak ada dialog terbuka, mereka terbiasa memproses konflik secara internal. Ini dapat membuat mereka menjadi orang yang reflektif, tetapi juga berisiko menjadikan mereka terlalu keras terhadap diri sendiri.

3. Takut Mengecewakan Orang Lain

Keheningan sebagai respon atas kesalahan sering terasa seperti penolakan emosional.