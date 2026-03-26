Orang yang Lebih Menyukai Teh daripada Kopi di Pagi Hari, Biasanya Mengembangkan 6 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di pagi hari, pilihan minuman sering kali dianggap sebagai hal sepele—sekadar soal selera atau kebiasaan. Namun dalam perspektif psikologi, preferensi sederhana seperti memilih teh daripada kopi ternyata bisa mencerminkan pola kepribadian tertentu. Meski tentu tidak mutlak, berbagai penelitian dan observasi psikologis menunjukkan bahwa kebiasaan ini berkaitan dengan cara seseorang memandang hidup, mengelola emosi, hingga berinteraksi dengan orang lain.

Orang yang lebih memilih teh di pagi hari umumnya memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kehidupan dibandingkan mereka yang mengandalkan kopi sebagai “pemicu energi instan”. Teh sering diasosiasikan dengan ketenangan, ritme yang lebih lambat, dan kesadaran penuh (mindfulness). Dari sini, muncul sejumlah karakteristik kepribadian yang cukup konsisten.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam kepribadian yang sering berkembang pada individu yang lebih menyukai teh di pagi hari:

1. Lebih Tenang dan Reflektif

Peminum teh cenderung menikmati proses, bukan hanya hasil. Menyeduh teh membutuhkan waktu dan perhatian—dari memilih jenis daun hingga menunggu waktu seduh yang tepat. Kebiasaan ini secara tidak langsung melatih seseorang untuk lebih sabar dan reflektif. Mereka biasanya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan lebih suka mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang.

2. Cenderung Introvert atau Nyaman dengan Kesendirian

Meski tidak selalu introvert, banyak pecinta teh yang merasa nyaman dengan momen hening. Pagi hari bagi mereka bukan waktu untuk langsung “menyerbu dunia”, melainkan kesempatan untuk menyelaraskan pikiran. Mereka menikmati waktu sendiri, membaca, atau sekadar duduk tenang sambil menyeruput teh hangat.

3. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Teh sering dikaitkan dengan praktik mindfulness. Orang yang memilih teh biasanya lebih peka terhadap kondisi emosional dan mental mereka sendiri. Mereka cenderung sadar kapan harus beristirahat, kapan harus bergerak, dan bagaimana menjaga keseimbangan hidup. Kesadaran diri ini membuat mereka lebih stabil secara emosional.

4. Tidak Terlalu Bergantung pada Stimulus Eksternal

Berbeda dengan kopi yang identik dengan dorongan energi cepat karena kafein tinggi, teh memberikan efek yang lebih lembut dan bertahap. Hal ini mencerminkan kecenderungan kepribadian yang tidak terlalu bergantung pada “dorongan instan”. Mereka lebih mengandalkan motivasi internal daripada stimulasi luar untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

5. Apresiatif terhadap Hal-Hal Sederhana

Peminum teh sering kali menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil—aroma teh, hangatnya cangkir, atau suasana pagi yang tenang. Ini menunjukkan kecenderungan untuk lebih bersyukur dan menikmati momen sederhana. Mereka tidak selalu mencari sensasi besar, tetapi lebih menghargai kenyamanan dan kestabilan.

6. Lebih Fleksibel dan Adaptif secara Emosional