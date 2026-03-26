Orang yang Sangat Baik tetapi Tidak Memiliki Teman Dekat Bukanlah Orang yang Kurang Cakap Secara Sosial, Psikologi Ungkap 7 Fakta Ini, Simak!

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, banyak orang beranggapan bahwa seseorang yang tidak memiliki teman dekat pasti memiliki kekurangan dalam keterampilan sosial.

Padahal, pandangan tersebut tidak selalu benar. Ada individu yang dikenal sangat baik, ramah, bahkan mudah bergaul, namun tetap tidak memiliki lingkaran pertemanan yang intim atau dekat.

Fenomena ini kerap menimbulkan tanda tanya, apakah ada sesuatu yang salah, atau justru ada alasan psikologis yang lebih dalam?

Dalam kajian psikologi modern, kondisi ini justru dipandang dari sudut yang lebih kompleks dan tidak sesederhana label “kurang cakap bersosialisasi.”

Banyak faktor yang memengaruhi bagaimana seseorang membangun relasi, termasuk kepribadian, pengalaman hidup, nilai personal, hingga cara mereka memaknai hubungan itu sendiri.

Seperti halnya informasi yang dirangkum dari laman Expert Editor ini, psikologi sosial mengungkap sudut pandang terkait individu baik yang tidak memiliki teman dekat.

Hasilnya cukup mengejutkan, ada sejumlah karakteristik positif yang sering dimiliki oleh mereka yang dikenal baik tetapi tidak memiliki teman dekat.

Berikut ini adalah 7 fakta psikologis yang menjelaskan mengapa orang yang sangat baik tetapi tidak memiliki teman dekat bukan berarti kurang cakap secara sosial.

1. Mereka Sangat Selektif dalam Memilih Kedekatan Emosional

Tidak semua orang nyaman membuka diri secara mendalam. Individu yang baik namun tidak memiliki teman dekat sering kali memiliki standar tinggi dalam membangun hubungan emosional.

Mereka tidak tertarik pada hubungan yang sekadar basa-basi atau dangkal. Alih-alih memiliki banyak teman, mereka lebih memilih kualitas dibanding kuantitas. Jika belum menemukan orang yang benar-benar “klik,” mereka cenderung memilih sendiri.

2. Memiliki Tingkat Empati yang Tinggi

Orang yang sangat baik biasanya memiliki empati yang kuat. Namun, justru karena empati ini, mereka bisa merasa cepat lelah secara emosional saat terlalu banyak berinteraksi.

Mereka menyerap emosi orang lain dengan intens, sehingga membutuhkan waktu lebih banyak untuk mengisi ulang energi mereka. Akibatnya, mereka cenderung membatasi lingkaran sosial agar tetap menjaga keseimbangan mental.