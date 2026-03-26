6 Shio Paling Hoki di Akhir Maret 2026: Rezeki Naik Drastis, Harta Kekayaan Semakin Bertumpuk!

JawaPos.Com - Menjelang akhir Maret 2026, energi perubahan mulai terasa semakin kuat bagi beberapa shio, terutama dalam hal peruntungan dan rezeki menurut astrologi Tionghoa.

Pergerakan waktu yang semakin mendekati pergantian fase membawa dampak signifikan bagi beberapa shio yang diprediksi akan mengalami lonjakan keberuntungan.

Tidak hanya dari sisi finansial, peluang emas dalam karier, bisnis, hingga kehidupan pribadi pun mulai terbuka lebar.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap periode memiliki dinamika energi yang berbeda, yang dapat memengaruhi nasib masing-masing shio.

Di akhir Maret 2026 ini, terdapat beberapa shio yang disebut-sebut sedang berada dalam jalur hoki, di mana aliran rezeki mengalir lebih deras dibandingkan biasanya.

Bahkan, sebagian dari mereka diprediksi akan mengalami peningkatan harta kekayaan secara signifikan berkat keputusan tepat dan kerja keras yang mulai membuahkan hasil.

Menurut informasi yang dibagikan Youtube Marcel Wen, ada enam shio paling hoki di akhir Maret 2026 yang diprediksi mengalami kenaikan rezeki secara drastis.

Bagi Anda yang penasaran apakah termasuk salah satunya, simak pembahasan lengkapnya hingga akhir untuk mengetahui peluang, keberuntungan, serta tips yang bisa dimanfaatkan agar rezeki semakin maksimal.

Dilansir dari kanal Youtube Marcel Wen, inilah enam shio yang diramalkan paling hoki di akhir bulan maret 2026.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai simbol kecerdikan dan kejelian dalam melihat peluang. Orang dengan shio ini biasanya mampu membaca situasi dengan cepat.

Mereka memiliki naluri kuat dalam mengambil keputusan yang tepat. Perjalanan hidup Shio Tikus sering dipenuhi pengalaman yang membentuk kecermatan.

Dalam fase yang dipercaya membawa keberuntungan, peluang finansial mulai bermunculan.