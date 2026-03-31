Dony Lesmana Eko Putra
01 April 2026, 02.23 WIB

Lexus Cup Indonesia Jadi Cara Lexus Perkuat Pengalaman Pelanggan Premium

Lexus Cup Indonesia menjadi bagian dari strategi Lexus dalam menghadirkan pengalaman premium bagi pelanggan, memadukan golf, layanan personal, dan gaya hidup luxury. (Istimewa)

JawaPos.com - Di segmen otomotif premium, persaingan kini tidak lagi hanya soal produk. Pengalaman, gaya hidup, dan hubungan emosional dengan pelanggan menjadi elemen yang semakin penting. Hal inilah yang terlihat dari langkah Lexus Indonesia melalui penyelenggaraan Lexus Cup Indonesia, turnamen golf eksklusif yang telah menjadi bagian dari pendekatan brand tersebut terhadap pelanggannya.

Bagi Lexus, ajang ini bukan semata kompetisi olahraga, melainkan bagian dari cara mereka membangun pengalaman premium yang lebih personal bagi pelanggan. Golf dipilih bukan tanpa alasan, karena olahraga ini memiliki kedekatan kuat dengan gaya hidup konsumen di segmen luxury.

Lexus Cup Indonesia dirancang sebagai pengalaman yang menyeluruh. Pendekatannya tidak berhenti pada permainan di lapangan, tetapi juga mencakup kenyamanan, pelayanan, hingga sentuhan personal yang menjadi ciri khas Lexus.

Konsep ini sejalan dengan filosofi Omotenashi, pendekatan hospitality khas Jepang yang menjadi identitas Lexus dalam melayani pelanggan. Dalam praktiknya, filosofi ini diterjemahkan ke dalam pengalaman yang dibuat lebih hangat, personal, dan detail.

Dengan pendekatan tersebut, Lexus Cup tidak hanya menjadi ajang bagi pecinta golf, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara brand dan pelanggan setianya.

Golf sebagai Bagian dari Gaya Hidup Premium
Di banyak negara, golf memang telah lama menjadi bagian dari gaya hidup konsumen premium. Bukan hanya karena unsur olahraga, tetapi juga karena golf kerap menjadi ruang interaksi sosial, networking, dan representasi gaya hidup.

Lexus melihat kedekatan itu sebagai peluang untuk menghadirkan brand experience yang lebih relevan. Karena itu, penyelenggaraan Lexus Cup Indonesia dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi terhadap passion point pelanggan, bukan sekadar aktivitas promosi.

Pendekatan seperti ini juga menunjukkan bahwa merek otomotif premium kini semakin aktif masuk ke wilayah lifestyle, bukan hanya berhenti pada penjualan kendaraan.

General Manager Lexus Indonesia, Ima Nurbani Rahmah, menyampaikan bahwa Lexus Cup merupakan wujud apresiasi dan perhatian Lexus kepada pelanggan setianya. 

“Lexus Cup Indonesia merupakan bentuk apresiasi kami kepada para pelanggan yang terus mempercayai Lexus. Lebih dari sebuah turnamen, acara ini mencerminkan komitmen Lexus dalam mendukung gaya hidup pelanggan di segmen luxury, khususnya para pecinta golf, melalui pengalaman yang dirancang secara eksklusif,” ujarnya.

