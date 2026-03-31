Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 02.12 WIB

Thomas Tuchel Sebut Satu Pemain Asing yang Ingin Dia Panggil untuk Timnas Inggris

Pelatih Timnas Inggris, Thomas Tuchel. (The FA)

JawaPos.com - Thomas Tuchel mungkin sudah memiliki banyak pemain kelas dunia di timnas Inggris, tetapi itu tidak menghentikannya untuk membayangkan satu tambahan ideal bagi skuad Three Lions.

Melansir Give Me Sport, pelatih asal Jerman itu saat ini memimpin salah satu generasi terbaik Inggris dalam beberapa dekade terakhir. Nama-nama seperti Declan Rice, Harry Kane, dan Bukayo Saka menjadi tulang punggung tim yang diharapkan bisa membawa Inggris melangkah jauh di Piala Dunia 2026.

Namun, ketika ditanya pemain asing mana yang ingin ia miliki di skuad Inggris, Tuchel tidak memilih pemain Jerman atau mantan anak asuhnya di level klub.

Ia justru menunjuk Rodri. Dalam sebuah wawancara, Tuchel diminta memilih satu pemain dari negara mana pun yang ingin ia tambahkan ke timnas Inggris.

"Itu pertanyaan sulit! Rodri... tapi dia tidak cedera."

Pilihan itu tentu cukup masuk akal.

Rodri sudah lama dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Ia menjadi sosok penting dalam keberhasilan Manchester City meraih treble bersejarah pada 2023 dan bahkan mencetak gol kemenangan di final Liga Champions melawan Inter Milan.

Setahun kemudian, Rodri juga membantu Spanyol menjuarai Euro 2024 setelah mengalahkan Inggris di final.

Performa impresif itu membuatnya berhasil memenangkan Ballon d'Or 2024 dan semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di sepak bola dunia.

Sayangnya, musim berikutnya tidak berjalan sesuai rencana bagi Rodri. Cedera ACL membuatnya harus menepi hampir sepanjang musim 2024-25 dan absennya gelandang Spanyol itu terasa sangat besar bagi Manchester City.

Tim asuhan Pep Guardiola kesulitan menjaga konsistensi tanpa kehadiran Rodri di lini tengah. Hal itu semakin menunjukkan betapa penting peran pemain berusia 29 tahun tersebut.

Menariknya, Rodri sendiri juga pernah berbicara soal pemain Inggris yang paling ia kagumi. Menjelang final Euro 2024 antara Spanyol dan Inggris, gelandang Manchester City itu ditanya pemain lawan mana yang paling perlu diwaspadai. Rodri memilih Phil Foden.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore