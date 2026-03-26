27 Maret 2026, 02.00 WIB

7 Kebiasaan Ini Bisa Membantu Kamu untuk Bangkit dan Memperbaiki Hidup, Apa Saja?

Ilustrasi Bangkit dari Kesulitan Finansial (drobotdean/freepik)

JawaPos.com - Setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit dalam hidup. Ada kalanya Anda merasa terpuruk, kehilangan arah, atau bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, kondisi ini bukanlah akhir dari segalanya.

Justru, inilah saatnya untuk bangkit dan mulai membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Perubahan tidak selalu harus besar, cukup dengan mengadopsi kebiasaan kecil yang positif, Anda dapat perlahan-lahan memperbaiki keadaan dan menemukan kembali semangat hidup.

Melansir News Reports, berikut tujuh kebiasaan yang bisa membantu Anda bangkit dan menjalani hidup dengan lebih baik.

1) Memulai Hari dengan Rasa Bersyukur

Mengawali hari dengan bersyukur dapat mengubah pola pikir Anda. Fokus pada hal-hal baik yang sudah Anda miliki, sekecil apa pun itu.

Dengan begitu, Anda akan lebih mudah melihat peluang daripada terus terjebak dalam rasa putus asa.

2) Rutin Berolahraga

Olahraga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik tetapi juga mental. Aktivitas fisik dapat meningkatkan produksi hormon endorfin yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati.

Mulailah dengan rutinitas sederhana seperti berjalan kaki atau yoga untuk memberikan energi positif pada tubuh dan pikiran Anda.

3) Lebih Baik pada Diri Sendiri

Sering kali, seseorang yang merasa terpuruk justru semakin menyalahkan diri sendiri. Berhentilah bersikap terlalu keras pada diri Anda.

Terimalah bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan masa sulit. Perlakukan diri sendiri dengan lebih baik, maafkan kesalahan masa lalu, dan berikan waktu untuk memperbaiki keadaan.

4) Meluangkan Waktu untuk Diam

Kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan bisa membuat pikiran terasa kacau. Meluangkan waktu untuk diam sejenak dapat membantu Anda menemukan ketenangan batin.

