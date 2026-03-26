27 Maret 2026, 02.44 WIB

Ingin Tampil Lebih Awet Muda? Hindari 7 Kebiasaan Ini yang Jarang Disadari

ilustrasi orang yang awet muda. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Memiliki penampilan yang awet muda tentu menjadi impian banyak orang. Namun, meskipun perawatan kulit dapat membantu, gaya hidup sehari-hari memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan dan kecantikan kulit.

Kebiasaan yang Anda lakukan tanpa sadar setiap hari bisa mempercepat proses penuaan dan merusak penampilan. Oleh karena itu, penting untuk mulai menghindari kebiasaan yang dapat merusak kulit dan tubuh agar tetap terlihat segar dan muda, bahkan hingga puluhan tahun mendatang.

Melansir Geediting, berikut adalah tujuh kebiasaan yang sebaiknya Anda hindari agar tetap terlihat awet muda dan sehat.

1) Kurang tidur

Tidur yang cukup sangat penting untuk regenerasi sel dan memperbaiki kerusakan kulit. Kurang tidur dapat menyebabkan munculnya lingkaran hitam di bawah mata, kulit kusam, serta mempercepat garis-garis halus.

Idealnya, tidur selama 7-9 jam setiap malam agar tubuh dan kulit memiliki waktu untuk memulihkan diri.

2) Terlalu banyak minum kopi

Kopi memang memiliki manfaat bagi tubuh, tetapi jika dikonsumsi berlebihan, kafein di dalamnya dapat menyebabkan dehidrasi, membuat kulit kering, dan mempercepat munculnya keriput.

Jika Anda seorang pecinta kopi, pastikan untuk menyeimbangkannya dengan cukup minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi.

3) Tidak memakai tabir surya

Paparan sinar matahari tanpa perlindungan bisa merusak kolagen kulit, menyebabkan munculnya bintik hitam, serta mempercepat penuaan.

Bahkan di dalam ruangan atau saat cuaca mendung, sinar UV tetap bisa berdampak buruk pada kulit. Gunakan tabir surya dengan SPF minimal 30 setiap hari untuk menjaga kulit tetap sehat dan terlindungi.

4) Kurang minum air putih

Tubuh yang kekurangan cairan akan membuat kulit tampak kering dan tidak bercahaya. Air putih membantu menjaga elastisitas kulit, mengurangi tampilan garis halus, dan membuat wajah terlihat lebih segar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
