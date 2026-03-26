8 Perilaku Ini Dimiliki oleh Orang yang Tumbuh dengan Membaca Buku, Apa Saja?

JawaPos.com - Tidak semua orang tumbuh dengan cara yang sama. Beberapa menghabiskan masa kecil mereka dengan bermain di lapangan, sementara yang lain lebih memilih tenggelam dalam dunia buku.

Orang-orang yang lebih banyak membaca sejak kecil sering kali memiliki cara berpikir, kebiasaan, dan kepribadian yang berbeda dari mereka yang lebih aktif dalam permainan olahraga.

Buku bukan hanya sumber hiburan, tetapi juga membentuk pola pikir dan cara seseorang melihat dunia.

Melansir Blog Herald, berikut adalah delapan sifat unik yang sering dimiliki oleh mereka yang tumbuh dengan membaca buku dibandingkan melakukan permainan olahraga.

1) Imajinasi yang Kuat

Mereka yang tumbuh dengan membaca buku cenderung memiliki imajinasi yang sangat luas. Setiap halaman yang dibaca membuka dunia baru di dalam pikiran mereka, memungkinkan mereka membayangkan skenario, karakter, dan tempat-tempat yang belum pernah mereka lihat di dunia nyata.

Imajinasi ini sering kali membantu dalam berpikir kreatif dan menemukan solusi yang unik dalam berbagai situasi kehidupan.

2) Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Buku mengajarkan seseorang untuk selalu mencari tahu lebih banyak. Kebiasaan membaca sejak kecil membentuk pola pikir yang penuh dengan pertanyaan dan keinginan untuk memahami sesuatu secara mendalam.

Orang-orang ini tidak mudah puas dengan jawaban sederhana dan cenderung terus menggali informasi sampai mereka benar-benar memahami suatu konsep.

3) Memiliki Kosakata yang Kaya

Salah satu manfaat terbesar dari membaca adalah memperkaya kosa kata. Mereka yang terbiasa membaca buku sejak kecil biasanya memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih baik karena telah terbiasa dengan berbagai gaya bahasa dan istilah yang luas.

Hal ini membuat mereka lebih mudah mengekspresikan ide dan memahami orang lain dengan lebih baik.