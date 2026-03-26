7 Tipe Teman Ini Selalu Bikin Stres Menurut Psikologi, Penasaran?

JawaPos.com - Memiliki teman yang mendukung dan membawa kebahagiaan dalam hidup tentu sangat berharga. Namun, tidak semua hubungan pertemanan berjalan mulus.

Beberapa teman justru bisa memberikan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya. Tipe teman tertentu dapat menambah stres, menguras energi, dan bahkan merusak kesejahteraan mental kita.

Dalam artikel ini, melansir News Report, kita akan membahas tujuh tipe teman yang sebaiknya Anda hindari karena mereka lebih banyak memberikan tekanan ketimbang kebahagiaan dalam hidup Anda.

1) Teman Pengkritik Terus-Menerus

Teman yang selalu mengkritik tanpa memberikan dukungan atau masukan yang membangun bisa sangat melelahkan. Kritik yang tidak konstruktif bisa merusak kepercayaan diri dan membuat Anda merasa tidak dihargai.

Hubungan dengan teman seperti ini dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman dan menambah tekanan dalam hidup Anda.

2) Teman yang Hanya Datang Saat Membutuhkan

Tipe teman ini hanya muncul saat mereka membutuhkan sesuatu, baik itu bantuan, dukungan, atau waktu Anda. Setelah kebutuhan mereka terpenuhi, mereka akan menghilang.

Hubungan seperti ini terasa tidak seimbang dan bisa menyebabkan rasa kecewa serta kelelahan emosional.

3) Teman yang Diam-Diam Menjadi Pesaing

Tipe teman ini tampaknya ramah, namun diam-diam bersaing dengan Anda. Mereka mungkin selalu berusaha untuk lebih unggul, baik dalam pencapaian pribadi, pekerjaan, atau kehidupan sosial.

Persaingan yang tidak sehat ini dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan dan meningkatkan stres.

4) Teman yang Menguras Energi Anda