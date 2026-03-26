Sering Merasa Tersesat dan Tidak Memiliki Arah Hidup, 9 Tanda Ini Dijelaskan Lewat Psikologi

JawaPos.com - Merasa tersesat dalam hidup adalah hal yang wajar dan bisa dialami oleh siapa saja. Perasaan ini sering kali muncul saat seseorang kehilangan arah, tidak yakin dengan tujuan mereka, atau merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan.

Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berdampak buruk pada kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Melansir News Report, berikut adalah beberapa tanda seseorang merasa tersesat dan tidak memiliki arah dalam hidup.

1. Sulit Membuat Keputusan

Ketika seseorang merasa tersesat, mereka sering mengalami kesulitan dalam membuat keputusan, bahkan untuk hal-hal kecil. Mereka takut membuat pilihan yang salah atau merasa tidak yakin dengan langkah yang harus diambil.

Akibatnya, mereka cenderung menunda keputusan atau membiarkan orang lain menentukan arah hidup mereka.

2. Sering Mengeluh Merasa Terjebak, Tapi Tidak Bertindak

Seseorang yang merasa kehilangan arah sering kali mengungkapkan ketidakpuasan terhadap hidup mereka.

Mereka mungkin merasa bosan, tidak berkembang, atau terjebak dalam situasi yang tidak mereka inginkan. Namun, meskipun sering mengeluh, mereka sulit mengambil tindakan nyata untuk mengubah keadaan.

3. Energi Tidak Stabil dan Mudah Lelah

Ketidakpastian dalam hidup dapat menguras energi mental dan emosional seseorang. Mereka bisa merasa bersemangat sesaat, lalu tiba-tiba kehilangan motivasi tanpa alasan yang jelas.

Kondisi ini juga bisa menyebabkan kelelahan yang berkepanjangan, baik secara fisik maupun emosional.

4. Selalu Mencari Distraksi untuk Menghindari Pikiran Sendiri