Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
None
27 Maret 2026, 03.46 WIB

Ingin Hidup Bahagia? Ini 8 Kebiasaan yang Dilakukan oleh Lansia

Foto sepasang lansia yang bahagia./Freepik.

JawaPos.com- Banyak orang berpikir bahwa memasuki usia 70 tahun ke atas adalah masa untuk beristirahat dan menikmati hasil kerja keras selama hidup.

Namun, tidak sedikit yang merasa kesepian, kehilangan semangat, atau bahkan terjebak dalam pikiran negatif. Di sisi lain, ada lansia yang tetap bahagia, penuh energi, dan menikmati hidup dengan optimisme.

Rahasianya terletak pada pola pikir dan kebiasaan yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Menariknya, bukan hanya tentang apa yang mereka lakukan, tetapi juga apa yang mereka hindari.

Melansir Hack, berikut adalah delapan kebiasaan yang umumnya dihindari oleh lansia yang tetap bahagia di usia senja.

1. Menyimpan Dendam

Lansia yang bahagia memahami bahwa dendam hanya akan membebani hati dan pikiran. Mereka lebih memilih memaafkan dan melepaskan luka masa lalu. Dengan begitu, mereka menjalani hidup yang lebih ringan dan damai.

2. Terlalu Peduli dengan Opini Orang Lain

Mereka tidak lagi sibuk memikirkan penilaian orang lain. Pengalaman hidup telah mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima diri sendiri dan menjalani hidup sesuai hati nurani.

3. Melupakan Sahabat dan Relasi Sosial

Lansia yang tetap bahagia menjaga hubungan baik dengan sahabat, keluarga, dan komunitas. Mereka tahu bahwa kehangatan hubungan sosial dapat mengurangi rasa kesepian dan membuat hidup lebih bermakna.

4. Terobsesi Mengendalikan Segalanya

Mereka menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Mereka memilih fokus pada hal-hal yang dapat mereka ubah dan melepaskan hal-hal di luar kendali mereka, sehingga hidup terasa lebih tenang.

5. Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Lansia yang bahagia tidak mengukur hidup mereka dengan standar orang lain. Mereka lebih fokus pada rasa syukur atas pencapaian hidup mereka sendiri, sekecil apa pun itu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore