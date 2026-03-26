8 Hobi Ini Bakal Membantu Mencegah Kesepian di Usia Tua, Apa Saja?

JawaPos.com - Kesepian adalah salah satu masalah yang sering dialami di usia tua, terutama ketika anak-anak sudah mandiri dan lingkaran pertemanan semakin mengecil.

Rasa sepi yang terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan mental, bahkan meningkatkan risiko depresi. Namun, psikologi menunjukkan bahwa memiliki hobi yang tepat dapat menjadi solusi efektif untuk menjaga semangat hidup dan tetap terhubung dengan lingkungan sosial.

Selain memberikan kesenangan, hobi juga dapat melatih otak, tubuh, dan emosi agar tetap aktif. Melansir Personal Branding Blog, berikut adalah delapan hobi yang terbukti membantu mencegah kesepian di usia tua menurut psikologi.

1. Aktif dalam Kegiatan Relawan

Mengikuti kegiatan relawan tidak hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga memberikan rasa tujuan hidup. Berinteraksi dengan sesama relawan dan penerima bantuan menciptakan koneksi sosial yang kuat.

Penelitian psikologi menunjukkan bahwa terlibat dalam kegiatan yang bermakna dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi risiko depresi di usia tua.

2. Berkebun dan Merawat Tanaman

Berkebun adalah aktivitas yang menenangkan sekaligus bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Aktivitas ini membantu Anda tetap aktif dan terhubung dengan alam, yang terbukti mampu menurunkan tingkat stres.

Selain itu, hasil kebun yang dirawat sendiri dapat memberikan rasa pencapaian dan kebahagiaan.

3. Bergabung dengan Klub Buku atau Diskusi

Mengikuti klub buku atau kelompok diskusi memberikan kesempatan untuk berbagi ide dan pandangan dengan orang lain.

Selain memperluas wawasan, aktivitas ini juga dapat memperkuat kemampuan berpikir kritis dan menjaga kesehatan otak. Bertemu secara rutin dengan anggota klub menciptakan jaringan pertemanan yang berharga.

4. Mengikuti Kelas Olahraga Ringan