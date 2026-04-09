4 Zodiak yang Hobi Melamun, Memiliki Imajinasi Kuat dan Suka Membayangkan Kejadian Unik

Ilustrasi melamun/freepik
JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini hobi melamun disaat senggang. Mereka memiliki imajinasi yang aktif saat merenung.
Membayangkan apa yang tidak bisa mereka dapatkan di dunia nyata, membuat empat zodiak berikut lebih sering melamun dibandingkan zodiak lain.
Keempatnya sering terlihat diam merenung untuk mendapatkan kedamaian, di sela-sela aktivitas padat yang mereka lakukan.
Gemini
Gemini sering membayangkan hidup tenang di sela-sela sibuk mereka. Mereka membayangkan aktivitas santai di akhir pekan saat sedang melamun. Gemini tidak pernah bisa berhenti membayangkan bagaimana jika mereka bisa bertukar hidup dengan orang lain.
Virgo
Virgo sering membayangkan bagaimana cara mereka bisa menang di pikirannya sendiri. Di dalam dunia nyata, virgo hidup untuk mengikuti aturan dan tunduk pada atasan yang memiliki kuasa. Namun,saat melamun mereka bisa meluapkan semua kekesalan dan memastikan orang lain sadar atas kesalahan yang telah mereka buat.
Scorpio
Scorpio akan melamun tentang hal-hal yang penuh dengan kedekatan emosional. Saat penasaran dengan seseorang, mereka langsung membayangkan orang tersebut.
