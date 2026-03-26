8 Ciri Kepribadian Orang yang Senang Sekolah tapi Benci Dunia Kerja, Apakah Kamu Salah Satunya?

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, masa sekolah adalah kenangan yang penuh semangat, pembelajaran, dan interaksi sosial yang menyenangkan.
Namun, ketika memasuki dunia kerja, perasaan itu berubah menjadi tekanan, kejenuhan, atau bahkan ketidakpuasan. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Menurut psikologi, perbedaan lingkungan, nilai, dan ekspektasi antara sekolah dan dunia kerja dapat mempengaruhi cara seseorang merasa nyaman atau tidak.
Melansir News Reports, berikut adalah delapan ciri yang menunjukkan mengapa seseorang bisa menikmati sekolah tetapi justru merasa tidak bahagia saat bekerja.
1. Suka Belajar Terstruktur, tapi Benci Rutinitas Kaku
Di sekolah, pembelajaran biasanya terstruktur dengan jadwal yang jelas, tetapi tetap bervariasi sesuai mata pelajaran. Sementara itu, dunia kerja sering kali terasa monoton dengan tugas yang sama setiap hari. Ini membuat mereka merasa terjebak dalam pola yang membosankan.
2. Butuh Umpan Balik yang Jelas
Di sekolah, mereka terbiasa mendapatkan nilai, komentar guru, atau hasil ujian sebagai bentuk umpan balik. Namun, di dunia kerja, apresiasi atau evaluasi sering terasa samar dan tidak terukur. Akibatnya, mereka kehilangan arah dan motivasi.
3. Belajar Karena Penasaran, Bukan Demi Uang
Di lingkungan sekolah, belajar dilakukan karena rasa ingin tahu dan minat terhadap ilmu baru. Namun, di dunia kerja, fokus utama adalah profit dan produktivitas. Ini membuat mereka merasa kehilangan makna dalam bekerja.
4. Menyukai Variasi, tapi Terjebak dalam Rutinitas
Di sekolah, setiap hari memiliki jadwal yang berbeda dengan berbagai pelajaran. Sebaliknya, dunia kerja sering kali menuntut fokus pada tugas yang sama berulang-ulang. Rutinitas ini membuat mereka cepat merasa bosan.
5. Suka Pencapaian Nyata, tapi Merasa Jalan di Tempat
Di sekolah, hasil belajar terlihat jelas dalam bentuk nilai, sertifikat, atau kelulusan. Namun, di dunia kerja, pencapaian sering terasa abstrak atau lambat diakui. Ini membuat mereka merasa tidak berkembang.