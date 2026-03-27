Bukan Sekadar Perubahan Hormon: Penelitian Ungkap 3 Kebiasaan Sehari-hari yang Bisa Membantu Meredakan Gejala Menopause Paling Mengganggu

JawaPos.com - Menopause adalah fase alami dalam kehidupan setiap wanita, tetapi pengalaman yang dirasakan bisa sangat berbeda antara satu orang dengan yang lain.

Ada yang melewatinya dengan relatif ringan, namun tidak sedikit yang harus menghadapi berbagai gejala yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari.

Menurut National Institute on Aging, gejala menopause bisa berlangsung antara dua hingga delapan tahun.

Selama masa transisi ini, sekitar 75–80% wanita mengalami gejala vasomotor seperti hot flashes (sensasi panas mendadak), keringat malam, hingga gangguan tidur. Selain itu, perubahan suasana hati, kelelahan, dan penurunan energi juga sering terjadi.

Meski terdengar berat, kabar baiknya adalah tidak semua wanita harus bergantung pada terapi hormon untuk mengatasinya.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup sederhana justru bisa memberikan dampak besar dalam membantu tubuh beradaptasi dengan fase ini.

Dilansir dari YourTango, berikut tiga perubahan gaya hidup sehari-hari yang terbukti dapat membantu meringankan gejala menopause:

1. Rutin berolahraga untuk menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran

Olahraga mungkin tidak secara langsung menghilangkan hot flashes atau keringat malam, tetapi manfaatnya terhadap tubuh secara keseluruhan sangat signifikan.

Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat membantu meningkatkan energi, memperbaiki kualitas tidur, serta menjaga kesehatan tulang dan sendi—yang menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia. Selain itu, olahraga juga terbukti efektif dalam mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati.

Sebuah studi menunjukkan bahwa wanita menopause yang berolahraga sekitar tiga jam per minggu selama satu tahun mengalami peningkatan kualitas hidup secara fisik maupun mental.

Tak hanya itu, olahraga juga berperan dalam menurunkan risiko berbagai penyakit seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, hingga osteoporosis.

Dengan kata lain, meskipun olahraga bukan “obat instan” untuk menopause, manfaat jangka panjangnya sangat besar bagi kesehatan secara keseluruhan.