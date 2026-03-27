11 Alasan Tersembunyi Wanita Tetap Bertahan Saat Cintanya Tak Pernah Terbalas

Mencintai seseorang sepenuh hati seharusnya menjadi hal yang indah. Namun dalam kenyataannya, tidak semua hubungan berjalan seimbang.

Ada wanita yang terus memberi, berjuang, dan bertahan—meski tidak mendapatkan hal yang sama sebagai balasan.

Dari luar, mungkin sulit dipahami mengapa seseorang memilih tetap berada dalam hubungan yang terasa tidak adil.

Tapi di balik itu, sering kali ada alasan emosional yang lebih dalam, yang tidak selalu terlihat di permukaan.

Seperti yang diungkap YourTango, wanita yang terus memberi tanpa menerima sering kali memiliki alasan tersembunyi yang membentuk cara mereka mencintai dan bertahan.

1. Terbiasa menunjukkan cinta dengan memberi

Bagi mereka, cinta berarti memberi. Mereka merasa bahagia saat bisa membuat orang lain senang, meski tanpa balasan.

2. Memiliki rasa percaya diri yang rendah

Mereka mungkin merasa tidak layak mendapatkan cinta yang lebih baik, sehingga menerima apa adanya.

3. Terlalu percaya pada “potensi” pasangan

Mereka melihat siapa pasangan bisa jadi, bukan siapa dia sebenarnya saat ini.

4. Takut ditinggalkan

Rasa takut kehilangan membuat mereka bertahan, bahkan dalam hubungan yang tidak sehat.