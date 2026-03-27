27 Maret 2026, 22.20 WIB

Orang yang Tidak Suka Basa-Basi Bukan Berarti Kasar atau Antisosial, Mereka Memiliki 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak suka basa-basi. (Freepik/freepik) - Image

seseorang yang tidak suka basa-basi. (Freepik/freepik)

 

JawaPos.com - Di banyak budaya, terutama yang menjunjung tinggi kehangatan sosial, obrolan ringan atau small talk sering dianggap sebagai tanda keramahan. Pertanyaan seperti “lagi sibuk apa?”, “udah makan belum?”, atau sekadar komentar tentang cuaca menjadi pintu pembuka interaksi.

Namun, tidak semua orang merasa nyaman dengan hal-hal seperti itu.

Sebagian orang justru cenderung menghindari basa-basi. Mereka lebih memilih percakapan yang langsung ke inti, bermakna, dan relevan. Sayangnya, sikap ini sering disalahartikan sebagai dingin, sombong, bahkan antisosial.

Padahal, menurut psikologi, itu tidak selalu benar.

Orang-orang yang tidak menyukai obrolan ringan sering kali memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang justru menunjukkan kedalaman berpikir, kejujuran, dan efisiensi dalam berinteraksi.

Dilansir dari Silicon Canals, terdapat 7 kepribadian yang umumnya dimiliki oleh mereka.

1. Menghargai Kedalaman daripada Formalitas

Orang seperti ini tidak tertarik pada percakapan permukaan. Bagi mereka, obrolan tanpa makna terasa melelahkan.

Mereka lebih menikmati diskusi yang:

Menggali pemikiran
Membahas ide
Menyentuh hal yang lebih personal atau filosofis

Bukan berarti mereka tidak bisa bersosialisasi—mereka hanya memilih kualitas dibanding kuantitas dalam interaksi.

2. Memiliki Energi Sosial yang Terbatas

Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan kecenderungan introversi.

Interaksi sosial, terutama yang tidak bermakna, bisa menguras energi mereka dengan cepat. Karena itu, mereka secara alami menghindari percakapan yang dianggap tidak penting untuk menjaga keseimbangan emosional.

3. Sangat Jujur dan Autentik

Orang yang tidak suka basa-basi cenderung:

Tidak suka berpura-pura
Tidak nyaman mengatakan sesuatu hanya demi sopan santun

Mereka lebih memilih diam daripada mengatakan sesuatu yang tidak benar-benar mereka rasakan. Ini membuat mereka terlihat “to the point”, tapi sebenarnya mereka hanya menjunjung tinggi keaslian.

4. Berpikir Analitis dan Reflektif

Mereka sering kali adalah pemikir yang dalam.

Alih-alih berbicara tanpa arah, mereka:

Memproses informasi lebih lama
Memikirkan makna di balik percakapan
Memilih kata dengan hati-hati

Akibatnya, mereka mungkin terlihat pendiam dalam obrolan ringan, tetapi sangat aktif dalam diskusi yang substansial.

5. Tidak Tertarik pada Norma Sosial yang Dangkal

Beberapa orang mengikuti basa-basi karena “itu yang seharusnya dilakukan”.

Namun, orang dengan tipe ini cenderung mempertanyakan:

“Apakah ini benar-benar perlu?”
“Apa tujuan percakapan ini?”

Jika mereka merasa tidak ada nilai atau makna, mereka memilih untuk tidak terlibat.

6. Lebih Fokus pada Efisiensi Komunikasi

Bagi mereka, komunikasi adalah alat untuk menyampaikan informasi atau membangun koneksi nyata—bukan sekadar ritual sosial.

Mereka lebih suka:

Langsung ke inti pembicaraan
Menghindari pembukaan yang bertele-tele
Menghargai waktu, baik milik sendiri maupun orang lain

Dalam konteks profesional, sifat ini justru sering menjadi keunggulan.

7. Selektif dalam Membangun Hubungan

Orang yang tidak suka obrolan ringan biasanya bukan tidak suka orang lain—mereka hanya selektif.

Mereka lebih memilih:

Sedikit hubungan, tapi dalam
Percakapan yang bermakna
Koneksi yang autentik

Ketika mereka merasa nyaman, mereka bisa menjadi sangat terbuka dan hangat—hanya saja tidak untuk semua orang.

Jadi, Apakah Mereka Antisosial?

Tidak.

Dalam psikologi, antisosial memiliki makna yang jauh lebih serius, berkaitan dengan perilaku yang melanggar norma sosial dan kurang empati. Sementara orang yang tidak suka basa-basi justru sering memiliki empati tinggi—mereka hanya mengekspresikannya dengan cara berbeda.

Penutup

Tidak semua orang yang pendiam itu dingin. Tidak semua yang menghindari basa-basi itu tidak ramah.

Sebagian dari mereka hanya:

Menghargai kedalaman
Menjaga energi
Menjunjung kejujuran
Memilih koneksi yang bermakna

Di dunia yang sering menilai seseorang dari seberapa “ramah secara sosial”, penting untuk memahami bahwa ada banyak cara berbeda untuk menjadi manusia yang hangat—dan tidak semuanya dimulai dengan obrolan ringan.***
Editor: Novia Tri Astuti
