Orang yang Paling Dihormati di Ruangan Mana Pun Bukanlah yang Paling Banyak Bicara, Mereka Biasanya Memiliki 7 Sifat Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di banyak situasi sosial—rapat kerja, diskusi kelompok, hingga pertemuan santai—kita sering mengira bahwa orang yang paling menonjol adalah mereka yang paling banyak berbicara atau paling lantang menyuarakan pendapat. Namun, psikologi menunjukkan sesuatu yang berbeda.

Orang yang benar-benar dihormati bukanlah yang paling bising, melainkan yang memiliki kualitas tertentu yang membuat kehadirannya terasa kuat tanpa harus mendominasi percakapan.

Mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian, tetapi ketika mereka berbicara, orang lain mendengarkan. Ketika mereka diam, kehadiran mereka tetap terasa.

Dilansir dari Silicon Canals, terdapat 7 sifat utama yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang paling dihormati di ruangan mana pun:

1. Mereka Mendengarkan dengan Tulus

Salah satu tanda paling kuat dari seseorang yang dihormati adalah kemampuannya untuk benar-benar mendengarkan.

Bukan sekadar menunggu giliran berbicara, tetapi memahami apa yang orang lain rasakan dan maksudkan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai active listening.

Orang seperti ini:

Tidak memotong pembicaraan

Memberi respons yang relevan

Membuat lawan bicara merasa dihargai

Ironisnya, justru karena mereka lebih banyak mendengarkan, kata-kata mereka menjadi jauh lebih bermakna saat akhirnya berbicara.

2. Mereka Tenang dan Terkendali

Orang yang dihormati tidak mudah terpancing emosi. Mereka memiliki kontrol diri yang baik, bahkan dalam situasi penuh tekanan.

Ketika orang lain panik atau marah, mereka tetap:

Berpikir jernih

Berbicara dengan nada stabil

Mengambil keputusan secara rasional