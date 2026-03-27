8 Kebiasaan Positif Ini Bikin Orang Hidup Lebih Lama Dibandingkan Teman Sebayanya, Benarkah?

JawaPos.com - Panjang umur seringkali dianggap sebagai hasil dari faktor genetik atau keberuntungan semata. Namun, penelitian psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan sehari-hari memainkan peran yang jauh lebih besar dalam menentukan seberapa lama seseorang hidup.

Orang-orang yang cenderung hidup lebih lama dibandingkan teman sebaya mereka biasanya memiliki pola hidup yang sehat dan mental yang kuat.

Kebiasaan-kebiasaan positif seperti berolahraga, menjaga hubungan sosial yang baik, dan pola makan yang seimbang terbukti dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Melansir Blog Herald, berikut adalah 8 kebiasaan yang dapat membantu Anda untuk hidup lebih lama dan lebih sehat.

1) Kekuatan Pikiran Positif

Berpikir positif dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Orang dengan sikap optimis cenderung lebih mampu menghadapi tantangan hidup, yang berdampak positif pada kesehatan mental dan fisik mereka.

2) Berolahraga Secara Teratur

Aktivitas fisik seperti berjalan, berenang, atau yoga memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan jantung, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan energi. Mereka yang rutin berolahraga cenderung memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit kronis.

3) Menjaga Hubungan Sosial

Koneksi sosial yang kuat dapat memperpanjang umur. Berteman, berinteraksi dengan keluarga, dan terlibat dalam komunitas memberikan dukungan emosional yang penting untuk kesehatan mental.

4) Menerapkan Kesadaran Penuh (Mindfulness)

Hidup di saat ini, tanpa terus-menerus memikirkan masa lalu atau khawatir tentang masa depan, membantu mengurangi tingkat kecemasan dan meningkatkan kepuasan hidup. Kebiasaan ini juga meningkatkan fungsi otak dan sistem kekebalan tubuh.

5) Pola Makan Seimbang