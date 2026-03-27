Jangan Diabaikan! 8 perilaku Ini Bisa Mengundang Hal-hal Toxic di Kehidupan

JawaPos.com - Hidup yang tenang dan bahagia adalah impian semua orang. Namun, tanpa disadari, kebiasaan atau pola pikir tertentu bisa menjadi pintu masuk bagi hal-hal toxic yang merusak keseimbangan hidup Anda.

Tindakan kecil yang tampaknya sepele, seperti mengabaikan intuisi atau terlalu berusaha menyenangkan orang lain, dapat memberikan dampak besar pada kesehatan mental dan emosional.

Dengan menyadari hal-hal ini, Anda dapat melindungi diri dari pengaruh negatif dan menciptakan kehidupan yang lebih positif. Melansir Geediting, berikut adalah delapan hal yang mungkin tidak Anda sadari justru mengundang hal-hal toxic ke dalam hidup Anda.

1. Mengabaikan Intuisi Anda

Intuisi adalah alarm alami tubuh yang seringkali memberikan peringatan saat ada sesuatu yang salah. Ketika Anda terus-menerus mengabaikan perasaan ini, Anda berisiko membuat keputusan yang berpotensi merugikan dan membuka ruang bagi situasi atau orang toxic.

2. Berusaha Membahagiakan Semua Orang

Keinginan untuk menyenangkan semua orang seringkali membuat Anda mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan diri. Tanpa sadar, ini bisa menarik orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kebaikan Anda.

3. Menyimpan Dendam

Dendam adalah beban emosional yang hanya akan merugikan diri sendiri. Perasaan negatif yang Anda pelihara dapat menarik energi yang sama dari lingkungan sekitar, menciptakan lingkaran toxic dalam hidup Anda.

4. Bertahan di Zona Nyaman

Zona nyaman memang terasa aman, tetapi seringkali membatasi pertumbuhan pribadi. Ketika Anda enggan berubah, Anda mungkin terjebak dalam situasi atau hubungan yang tidak sehat tanpa jalan keluar.

5. Tidak Menetapkan Batasan yang Jelas

Batasan adalah bentuk perlindungan diri. Ketika Anda tidak menetapkan batasan yang jelas, orang lain mungkin merasa bebas untuk melanggar privasi atau mengambil keuntungan dari Anda, menciptakan hubungan yang toxic.