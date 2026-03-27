6 Ciri Kepribadian Ini Dimiliki oleh Orang yang Terus-terusan Dibandingkan dengan Saudaranya yang Lebih Tua, Apa Saja?

1. Meningkatnya kritik diri



Bayangkan seorang anak yang mendengar kalimat seperti, “Kakakmu mendapat nilai A di matematika. Apa yang salah denganmu?” Sekalipun diucapkan secara santai, kata-kata itu dapat menanam benih keraguan pada diri sendiri.



Seiring berjalannya waktu, anak-anak akan memendam perasaan "tidak cukup baik" tersebut. Kemudian, di masa dewasa, perasaan itu akan muncul sebagai kritik diri yang terus-menerus.



Mengkritik diri sendiri bukan sekadar pikiran sesaat. Itu bisa menjadi kebiasaan, yaitu sesuatu yang berjalan otomatis setiap kali Anda membuat kesalahan.



Ketika Anda menumpahkan kopi di baju Anda dan otak akan langsung berkata, "Tentu saja Anda melakukannya. Anda tidak dapat melakukan apa pun dengan benar."



Institut Kesehatan Mental Nasional (NIMH) menyoroti bahwa pembicaraan negatif terhadap diri sendiri yang terus-menerus dapat mengikis rasa percaya diri Anda.



Anda mungkin sangat cocok untuk suatu peran, tetapi monolog batin yang kritis dapat menyabotase kemajuan Anda dengan meyakinkan Anda bahwa Anda tidak layak meraih kesuksesan.



2. Takut dibayangi



Sifat ini dapat terwujud dalam dua cara. Beberapa orang menghindari pusat perhatian sepenuhnya, karena khawatir mereka akan terlihat rendah diri saat dibandingkan dengan kakaknya.



Sedangkan yang lain mengejar pusat perhatian secara agresif, putus asa untuk bersinar lebih terang dan membuktikan harga diri mereka sendiri.



Mungkin Anda tumbuh dengan saudara kandung yang unggul dalam bidang olahraga atau akademis, dan yang Anda dengar hanyalah betapa hebatnya mereka. Anda merasa terabaikan, tidak terlihat.



Jadi sekarang, Anda bersembunyi di belakang tidak ingin bersaing atau mencoba mengungguli semua orang di ruangan itu.



Data dari Universitas Negeri Iowa menunjukkan bahwa anak-anak yang menganggap dirinya “kurang disukai” dalam keluarga dapat mengalami kecemasan dalam lingkungan kelompok, karena takut mereka tidak dapat memenuhi harapan.



3. Cenderung menyenangkan orang lain



Ketika Anda tumbuh dengan perasaan dihakimi oleh anggota keluarga, Anda mungkin mencoba menjaga kedamaian dengan bersikap terlalu menyenangkan.



Anda berkata pada diri sendiri, "Jika saya menjawab ya, saya akan menghindari konflik. Jika saya bersikap santai, mungkin saya tidak akan dibandingkan secara negatif."



Seiring berjalannya waktu, hal ini berubah menjadi ciri kepribadian yang membuat Anda merasa sulit untuk mengatakan "tidak", bahkan saat Anda lelah atau tidak nyaman. Batasan Anda kabur karena Anda ingin menenangkan orang lain.



Healthline mencatat bahwa menyenangkan orang lain dalam jangka panjang dapat menimbulkan stres, kelelahan, dan bahkan kebencian. Hal ini karena jauh di lubuk hati, Anda mungkin merasa tidak punya pilihan selain selalu patuh.



4. Mencari validasi eksternal



Saat Anda dibandingkan dengan saudara yang lebih tua, Anda mungkin tumbuh dengan perasaan bahwa harga diri Anda bergantung pada kinerja. Anda mendambakan tepukan di punggung atau bintang emas, jadi Anda terus bekerja atau berjuang, berharap mendengar kata-kata ajaib: "Anda hebat."



Mereka mungkin memaksakan diri untuk berprestasi dalam tugas-tugas di rumah, entah itu membersihkan, memasak, atau mengerjakan proyek tambahan, hanya untuk mendengar pujian yang dapat menghapus perasaan tidak mampu yang lama.



Masalahnya, jika Anda mengandalkan pujian eksternal, Anda tidak akan pernah benar-benar mengembangkan ukuran kelayakan internal.



5. Kebutuhan bawah sadar untuk membedakan



Sifat ini terkadang muncul sebagai “Saya akan melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang dilakukan saudara saya, hanya agar terlihat menonjol.” Mungkin saudara Anda adalah atlet bintang, jadi Anda sama sekali tidak suka olahraga.



Mungkin mereka adalah orang yang berprestasi di bidang akademik, jadi Anda mengabaikan pelajaran. Semua itu dalam upaya untuk membentuk identitas Anda sendiri. Itu pola reaktif seperti "Kamu mendefinisikan dirimu sendiri dengan tidak menjadi saudaramu."



Meskipun hal itu mungkin membantu di masa kanak-kanak, hal itu dapat membatasi pertumbuhan Anda di masa dewasa jika Anda masih secara otomatis menolak peluang hanya karena peluang itu sejalan dengan apa yang dilakukan saudara Anda.



6. Campuran kompleks antara bangga dan benci



Orang-orang yang terus-menerus dibandingkan dengan kakaknya sering kali merasakan campuran emosi yang aneh terhadap kakaknya tersebut di masa dewasa. Di satu sisi, mungkin ada rasa bangga atau kagum yang tulus: “Bagaimanapun, mereka adalah saudaraku.”



Di sisi lain, masih ada rasa kesal yang tersisa: “Mereka mengambil semua perhatian, meskipun itu bukan kesalahan mereka.” Dualitas ini dapat muncul dalam berbagai cara yang halus.



Mungkin Anda akan menahan diri untuk tidak merayakan pencapaian baru mereka, atau Anda bereaksi secara defensif ketika seseorang memuji mereka di sekitar Anda. Bukan berarti Anda tidak menyukai mereka sebagai pribadi, tetapi dinamika keluarga lama masih mewarnai persepsi Anda.



Kadang-kadang itu berarti berbicara dengan tenang dengan saudara Anda. Di waktu yang lain, Anda mungkin perlu menulis jurnal tentang saat-saat ketika Anda merasa dibayangi, dan mengakui bahwa mereka mungkin juga tidak meminta Anda untuk menjadi tolok ukur Anda.



Pengungkapan emosi semacam ini dapat membantu Anda melepaskan dendam dan bergerak menuju hubungan yang lebih sehat.