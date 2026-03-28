7 Hal yang Tidak Pernah Dibeli oleh Orang-Orang yang Benar-Benar Berkelas Tapi Sering Dianggap “Keren” oleh Kelas Menengah

JawaPos.com - Dalam banyak masyarakat modern, persepsi tentang “kecanggihan” atau status sering kali tidak benar-benar mencerminkan kelas yang sesungguhnya. Orang-orang kelas menengah cenderung mengaitkan kemewahan dengan simbol-simbol yang terlihat mencolok.



Sebaliknya, individu yang benar-benar berkelas—baik dari segi finansial maupun pola pikir—justru sering menghindari hal-hal tersebut.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (24/3), terdapat tujuh hal yang sering dianggap sebagai simbol prestise, namun justru jarang disentuh oleh orang-orang yang benar-benar berkelas.



1. Barang Bermerek yang Terlalu Mencolok (Logo Besar di Mana-Mana)



Bagi banyak orang kelas menengah, mengenakan pakaian dengan logo besar adalah cara cepat untuk menunjukkan status. Tas, sepatu, atau baju dengan branding mencolok dianggap sebagai simbol keberhasilan.



Namun, orang yang benar-benar berkelas lebih memilih kemewahan yang tenang (quiet luxury). Mereka mengutamakan kualitas bahan, potongan, dan kenyamanan, bukan pengakuan dari orang lain.



Mengapa mereka menghindarinya?

Karena kelas sejati tidak perlu diumumkan. Ia terlihat dari detail, bukan dari teriakan visual.



2. Gadget Terbaru Hanya Demi Gengsi



Setiap tahun, ada saja orang yang buru-buru mengganti ponsel atau gadget demi terlihat up-to-date. Ini sering dijadikan indikator “maju” atau “kekinian.”



Orang berkelas tidak berpikir seperti itu. Mereka membeli teknologi berdasarkan fungsi dan kebutuhan, bukan tren.



Prinsip mereka:

Kalau masih berfungsi dengan baik, tidak ada alasan untuk mengganti.



3. Mobil Mewah yang Membebani Keuangan



Banyak orang rela mengambil cicilan besar demi memiliki mobil mewah yang terlihat prestisius. Padahal, sering kali itu justru menggerus kestabilan finansial.



Sebaliknya, orang berkelas memahami bahwa:



Aset yang benar-benar berharga adalah yang menghasilkan uang, bukan sekadar terlihat mahal.

Kenyamanan penting, tapi tidak harus mengorbankan rasionalitas.



Mereka mungkin punya mobil bagus—tapi itu keputusan yang masuk akal, bukan emosional.



4. Dekorasi Rumah yang “Terlalu Dipaksakan Mewah”



Interior penuh ornamen emas, lampu kristal berlebihan, atau furnitur yang terlihat mahal tapi tidak nyaman sering dianggap sebagai tanda kemewahan.



Namun, orang berkelas lebih memilih:



Desain yang minimalis dan fungsional

Kualitas daripada kuantitas

Ruang yang terasa “hidup”, bukan sekadar “pamer”



Bagi mereka, rumah adalah tempat tinggal, bukan showroom.



5. Pesta atau Gaya Hidup Sosial yang Dipaksakan



Mengadakan pesta besar, nongkrong di tempat mahal, atau sering “check-in” di lokasi eksklusif sering dianggap sebagai tanda kehidupan glamor.



Namun, orang yang benar-benar berkelas:



Tidak merasa perlu membuktikan kehidupan sosialnya

Lebih menghargai hubungan yang bermakna daripada keramaian

Tidak mengukur nilai diri dari validasi sosial