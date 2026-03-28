Pasangan yang Terus-Menerus Mengunggah Foto Satu Sama Lain di Media Sosial Sering Kali Menghadapi 8 Masalah Tersembunyi Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan romantis. Banyak pasangan yang rutin mengunggah foto kebersamaan mereka—mulai dari momen sederhana hingga perayaan besar—seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa hubungan mereka bahagia dan harmonis.



Namun, di balik unggahan yang tampak manis dan sempurna, psikologi mengungkap bahwa kebiasaan ini tidak selalu mencerminkan hubungan yang sehat. Bahkan, dalam beberapa kasus, hal tersebut bisa menjadi tanda adanya masalah tersembunyi.



Dilansir dari Geediting pada Jumat (20/3), terdapat delapan masalah yang sering muncul pada pasangan yang terlalu sering memamerkan hubungan mereka di media sosial:



1. Kebutuhan Validasi Eksternal yang Tinggi



Pasangan yang terus-menerus memposting foto bersama sering kali mencari pengakuan dari orang lain. Like, komentar, dan pujian menjadi sumber kepuasan emosional.



Menurut psikologi, hubungan yang sehat seharusnya tidak bergantung pada validasi eksternal. Ketika kebahagiaan hubungan ditentukan oleh reaksi orang lain, itu bisa menjadi tanda ketidakamanan dalam hubungan tersebut.



2. Menutupi Masalah dalam Hubungan



Ironisnya, semakin sering pasangan memamerkan kebahagiaan mereka, semakin besar kemungkinan mereka sedang menyembunyikan konflik.



Media sosial bisa menjadi “topeng” untuk menutupi masalah nyata. Alih-alih menyelesaikan konflik, mereka memilih menampilkan citra ideal demi menjaga persepsi publik.



3. Ketergantungan Emosional Berlebihan



Pasangan yang terlalu sering mengunggah kebersamaan bisa menunjukkan adanya ketergantungan emosional yang tidak sehat.



Dalam psikologi, hubungan yang sehat tetap memberi ruang bagi individu untuk berkembang secara mandiri. Jika semua hal harus dilakukan bersama dan ditampilkan ke publik, itu bisa menjadi tanda kehilangan identitas pribadi.



4. Kurangnya Privasi dalam Hubungan



Tidak semua hal dalam hubungan perlu dibagikan. Ketika setiap momen dipublikasikan, batas privasi menjadi kabur.



Hal ini dapat menyebabkan tekanan tambahan dalam hubungan, karena pasangan merasa harus selalu “terlihat bahagia” di depan publik, bahkan saat mereka tidak benar-benar merasa demikian.



5. Perbandingan Sosial yang Tidak Sehat



Mengunggah hubungan secara terus-menerus juga dapat memicu perbandingan dengan pasangan lain.



Tanpa disadari, mereka mulai menilai hubungan mereka berdasarkan standar media sosial, bukan berdasarkan kenyataan. Ini bisa menimbulkan rasa tidak puas dan ekspektasi yang tidak realistis.



6. Tekanan untuk Menjaga Citra



Ketika hubungan sudah “dipamerkan” secara publik, muncul tekanan untuk mempertahankan citra tersebut.



Pasangan mungkin merasa sulit untuk mengakui masalah atau bahkan mengakhiri hubungan karena takut penilaian orang lain. Ini bisa membuat mereka bertahan dalam hubungan yang sebenarnya tidak sehat.



7. Komunikasi yang Sebenarnya Menurun



Alih-alih berkomunikasi secara mendalam satu sama lain, pasangan bisa jadi lebih fokus pada bagaimana hubungan mereka terlihat di media sosial.



Mereka lebih sibuk memilih foto terbaik daripada membangun koneksi emosional yang nyata. Akibatnya, kualitas komunikasi dalam hubungan bisa menurun.



8. Ilusi Kedekatan yang Tidak Nyata



Postingan romantis dapat menciptakan ilusi kedekatan yang sebenarnya tidak mencerminkan realitas.



Dalam beberapa kasus, pasangan merasa dekat karena interaksi online, padahal secara emosional mereka justru semakin jauh. Ini adalah bentuk “kedekatan semu” yang sering tidak disadari.



Kesimpulan



Mengunggah foto bersama pasangan di media sosial bukanlah sesuatu yang salah. Namun, ketika dilakukan secara berlebihan, hal ini bisa menjadi indikator adanya masalah yang lebih dalam.



Hubungan yang sehat tidak ditentukan oleh seberapa sering dipamerkan, melainkan oleh kualitas komunikasi, kepercayaan, dan kenyamanan yang dirasakan oleh kedua individu di dalamnya.



