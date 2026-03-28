Irfan Ferdiansyah
28 Maret 2026, 14.53 WIB

Jika Anda Pernah Mengetik “Saya Perlu Memberi Tahu Anda Sesuatu” Lalu Menggantinya dengan “Semoga Anda Baik-Baik Saja”, Menurut Psikologi Anda Menunjukkan 7 Ciri Ini

seseorang yang menghindari konflik / freepik

JawaPos.com - Pernahkah Anda berada di depan layar ponsel, mengetik kalimat yang terasa berat seperti “Saya perlu memberi tahu Anda sesuatu”, lalu berhenti sejenak… menghapusnya… dan menggantinya dengan kalimat yang jauh lebih ringan seperti “Semoga Anda baik-baik saja”?

Jika iya, Anda tidak sendirian.

Fenomena ini sangat umum terjadi, terutama di era komunikasi digital. Namun, di balik tindakan sederhana tersebut, psikologi melihatnya sebagai cerminan dari dinamika emosi, pola pikir, dan cara seseorang menghadapi hubungan sosial.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (24/3), terdapat 7 ciri yang mungkin Anda miliki jika Anda sering melakukan hal tersebut:

1. Anda Cenderung Menghindari Konflik

Mengganti pesan yang lebih serius dengan sapaan ringan sering kali menunjukkan kecenderungan untuk menghindari konflik. Anda mungkin merasa bahwa menyampaikan sesuatu yang penting berpotensi menimbulkan ketegangan atau kesalahpahaman.

Daripada mengambil risiko tersebut, Anda memilih jalan yang lebih aman—meskipun itu berarti menunda hal yang sebenarnya perlu disampaikan.

2. Anda Sangat Memikirkan Perasaan Orang Lain

Salah satu alasan utama Anda menghapus pesan serius adalah karena Anda khawatir bagaimana orang lain akan menerimanya. Anda mungkin takut menyakiti, mengecewakan, atau membuat mereka tidak nyaman.

Empati Anda tinggi—namun terkadang, itu membuat Anda mengorbankan kejujuran demi menjaga perasaan orang lain.

3. Anda Mengalami Overthinking

Momen mengetik lalu menghapus pesan sering kali dipenuhi dengan berbagai skenario di kepala:
“Bagaimana kalau dia tersinggung?”
“Bagaimana kalau ini jadi masalah besar?”

Ini adalah tanda overthinking. Anda memikirkan terlalu banyak kemungkinan, hingga akhirnya memilih tidak mengatakan apa-apa sama sekali.

4. Anda Takut Terhadap Penolakan atau Reaksi Negatif

Mengirim pesan serius berarti membuka diri terhadap respons—dan tidak semua respons itu menyenangkan. Ketakutan terhadap penolakan, kritik, atau bahkan diabaikan bisa membuat Anda mundur.

Dengan mengganti pesan menjadi lebih netral, Anda secara tidak sadar melindungi diri dari potensi rasa sakit emosional.

5. Anda Lebih Nyaman Menyembunyikan Emosi

Alih-alih mengekspresikan apa yang sebenarnya Anda rasakan, Anda memilih untuk menutupinya dengan percakapan ringan. Ini bisa menjadi mekanisme pertahanan diri.

Anda mungkin terbiasa menahan perasaan, terutama jika sejak dulu Anda merasa tidak selalu aman atau didengar saat mencoba terbuka.

6. Anda Menginginkan Kontrol dalam Interaksi Sosial

Pesan seperti “Saya perlu memberi tahu Anda sesuatu” membuka ruang untuk percakapan yang tidak terduga. Itu berarti Anda kehilangan sebagian kontrol atas arah interaksi.

Sebaliknya, “Semoga Anda baik-baik saja” adalah kalimat yang aman, netral, dan mudah dikendalikan. Ini memberi Anda rasa aman dalam komunikasi.

7. Anda Sebenarnya Peduli—Hanya Saja Ragu untuk Mengungkapkannya

Yang sering dilupakan adalah: tindakan ini bukan tanda ketidakpedulian. Justru sebaliknya.

Anda peduli. Anda ingin mengatakan sesuatu yang penting. Anda ingin jujur. Namun, ada keraguan—apakah ini waktu yang tepat, apakah ini cara yang tepat, atau apakah orang tersebut siap mendengarnya.

Keraguan inilah yang akhirnya membuat Anda mundur.

Penutup: Antara Kejujuran dan Kenyamanan

Mengganti pesan serius dengan sapaan ringan adalah bentuk kompromi antara keinginan untuk jujur dan kebutuhan untuk merasa aman.

Tidak ada yang salah dengan berhati-hati dalam berkomunikasi. Namun, jika hal ini terlalu sering terjadi, mungkin ada baiknya Anda mulai bertanya pada diri sendiri:

Apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan?
Apa yang saya takutkan?
Apakah menunda ini akan membantu atau justru memperburuk keadaan?

Belajar untuk menyampaikan hal penting memang tidak mudah. Tapi sering kali, kejujuran—meskipun terasa berat—adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih sehat dan autentik.
Editor: Setyo Adi Nugroho
