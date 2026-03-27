28 Maret 2026, 01.49 WIB

Tak Risau Omongan Orang, 7 Perilaku Ini Tanda Anda Nyaman Menjadi Diri Sendiri Menurut Psikologi

Menjadi diri sendiri. (Pexels.com) - Image

Menjadi diri sendiri. (Pexels.com)

JawaPos.com - Menjadi nyaman dengan diri sendiri adalah salah satu kunci utama untuk menjalani hidup yang lebih bahagia dan bermakna.

Namun, tidak semua orang mudah mencapai kondisi ini karena seringkali kita terjebak dalam keraguan, perbandingan, atau tekanan dari lingkungan sekitar.

Menurut psikologi, ada beberapa perilaku yang dapat menjadi tanda jelas bahwa Anda sudah benar-benar menerima dan mencintai siapa diri Anda, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Dalam artikel ini melansir Geediting, kita akan membahas tujuh perilaku yang menunjukkan bahwa Anda sudah nyaman menjadi diri sendiri, sehingga Anda bisa semakin percaya diri menjalani hari-hari dengan penuh ketenangan dan kebebasan.

1. Menerima Ketidaksempurnaan

Orang yang nyaman menjadi diri sendiri tidak mencari kesempurnaan. Mereka menerima segala kekurangan sebagai bagian unik dari identitas mereka.

Menerima ketidaksempurnaan berarti Anda sudah tidak lagi merasa perlu menyembunyikan atau memperbaiki diri demi standar orang lain.

2. Berani Mengatakan “Tidak”

Memiliki batasan jelas dan mampu menolak permintaan yang tidak sesuai dengan nilai atau kebutuhan pribadi adalah tanda kuat dari rasa nyaman pada diri sendiri.

Berani mengatakan “tidak” bukan berarti egois, melainkan bentuk penghormatan pada diri sendiri.

3. Otentik Tanpa Minta Maaf

Menjadi otentik artinya Anda mengekspresikan siapa diri Anda sebenarnya tanpa takut dinilai. Anda berani menunjukkan pendapat, perasaan, dan nilai pribadi tanpa perlu menyembunyikan atau berpura-pura menjadi orang lain.

4. Nyaman Saat Sendiri

Mereka yang nyaman dengan diri sendiri tidak takut atau canggung ketika sendiri. Waktu sendiri dianggap sebagai kesempatan untuk refleksi diri, menikmati hobi, dan mengisi energi tanpa bergantung pada orang lain.

