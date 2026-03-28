Jika Anda Ingin Berhenti Merasa Lelah Setelah Setiap Panggilan Telepon Keluarga, Ucapkan Selamat Tinggal pada 6 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Panggilan telepon dengan keluarga seharusnya menjadi momen hangat—tempat kita merasa didukung, dipahami, dan terhubung. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang justru merasa kelelahan emosional setelah berbicara dengan keluarga. Bahkan, ada yang sampai menghindari telepon karena tahu percakapan itu akan menguras energi.



Jika Anda pernah menutup telepon dengan perasaan lelah, kesal, atau bahkan bersalah, Anda tidak sendirian. Psikologi menjelaskan bahwa kelelahan ini seringkali bukan hanya disebabkan oleh keluarga itu sendiri, tetapi juga oleh pola kebiasaan kita dalam berinteraksi.



Kabar baiknya, ada beberapa kebiasaan yang bisa diubah untuk membuat pengalaman tersebut jauh lebih sehat dan ringan. Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (24/3), terdapat enam kebiasaan yang perlu Anda tinggalkan jika ingin berhenti merasa lelah setelah panggilan telepon keluarga.



1. Berusaha Menyenangkan Semua Orang



Banyak orang masuk ke dalam panggilan keluarga dengan mindset: “Saya harus membuat semua orang senang.” Akibatnya, Anda terus mengiyakan, menahan pendapat, atau bahkan berpura-pura setuju demi menghindari konflik.



Masalahnya, kebiasaan ini menciptakan tekanan internal yang besar. Anda tidak menjadi diri sendiri, dan energi mental Anda terkuras untuk menjaga “harmoni palsu.”



Menurut psikologi, people-pleasing yang berlebihan bisa menyebabkan kelelahan emosional karena Anda terus-menerus mengabaikan kebutuhan sendiri.



Apa yang bisa dilakukan:

Mulailah memberi ruang untuk jujur secara sehat. Anda tidak harus selalu setuju—cukup sampaikan dengan tenang dan hormat.



2. Terlalu Terlibat dalam Drama Keluarga



Setiap keluarga pasti punya dinamika—gosip, konflik lama, atau perbedaan pendapat. Namun, terlalu larut dalam drama ini bisa sangat melelahkan.



Jika setiap telepon berubah menjadi sesi curhat panjang atau membahas konflik orang lain, Anda akan merasa seperti “tempat pembuangan emosi.”



Psikologi menyebut ini sebagai emotional dumping, di mana seseorang tanpa sadar menjadikan orang lain sebagai wadah beban emosinya.



Apa yang bisa dilakukan:

Tetapkan batas. Anda boleh mendengarkan, tapi tidak harus menyerap semuanya. Tidak semua masalah keluarga adalah tanggung jawab Anda.



3. Tidak Memiliki Batasan Waktu



Pernah berniat telepon 10 menit tapi berakhir satu jam? Tanpa batasan yang jelas, percakapan bisa melebar ke mana-mana dan membuat Anda kelelahan.



Kelelahan ini bukan hanya karena durasi, tetapi karena otak Anda terus bekerja tanpa jeda.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan decision fatigue dan kelelahan kognitif akibat interaksi sosial yang berkepanjangan.



Apa yang bisa dilakukan:

Sebelum menelepon, tentukan durasi. Misalnya: “Aku cuma bisa ngobrol 20 menit ya.” Ini sederhana tapi sangat efektif menjaga energi.



4. Terlalu Reaktif terhadap Komentar



Komentar keluarga kadang terasa tajam—tentang karier, hubungan, atau pilihan hidup. Jika Anda langsung bereaksi secara emosional terhadap setiap komentar, percakapan akan terasa berat.



Kebiasaan ini membuat Anda terus berada dalam mode defensif.



Psikologi menyarankan pentingnya emotional regulation, yaitu kemampuan untuk mengelola reaksi emosional sebelum merespons.



Apa yang bisa dilakukan:

Belajar memberi jeda. Tidak semua komentar perlu ditanggapi secara serius. Kadang, respons netral atau bahkan diam sudah cukup.



5. Membawa Beban Masa Lalu ke Setiap Percakapan



Jika Anda masih menyimpan luka lama dari keluarga, kemungkinan besar itu akan “ikut hadir” dalam setiap panggilan.



Akibatnya, Anda tidak benar-benar mendengar apa yang sedang dibicarakan—melainkan merespons berdasarkan pengalaman masa lalu.



Dalam psikologi, ini dikenal sebagai emotional carryover, di mana emosi lama memengaruhi interaksi saat ini.



Apa yang bisa dilakukan:

Sadari kapan Anda bereaksi terhadap masa lalu, bukan situasi sekarang. Jika perlu, proses luka tersebut secara terpisah (misalnya lewat journaling atau terapi).



6. Tidak Jujur tentang Kebutuhan Diri Sendiri



Seringkali kita tetap menerima telepon meskipun sedang lelah, sibuk, atau tidak dalam kondisi mental yang baik. Kita merasa “tidak enak” untuk menolak.



Namun, ini justru membuat pengalaman percakapan menjadi negatif sejak awal.



Psikologi menekankan pentingnya self-awareness dan self-respect dalam menjaga kesehatan mental.



Apa yang bisa dilakukan:

Berani berkata:

“Aku lagi capek, boleh kita ngobrol lain waktu?”

Ini bukan bentuk penolakan, tapi bentuk menjaga diri.



Penutup: Hubungan Sehat Dimulai dari Pola yang Sehat



Kelelahan setelah berbicara dengan keluarga bukan berarti Anda tidak menyayangi mereka. Justru, itu bisa menjadi sinyal bahwa ada pola interaksi yang perlu diperbaiki.



Dengan melepaskan kebiasaan-kebiasaan di atas, Anda bisa mengubah panggilan telepon dari sesuatu yang menguras energi menjadi momen yang lebih ringan dan bermakna.



