8 Hal yang Dilakukan Orang yang Dibesarkan Orang Tua Ketat Tanpa Sadar Asal-Usulnya Menurut Psikologi



JawaPos.com - Banyak orang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan aturan yang ketat—jadwal teratur, ekspektasi tinggi, dan disiplin yang kuat. Pola asuh seperti ini sering kali bertujuan baik: membentuk anak yang bertanggung jawab, disiplin, dan sukses. Namun, menurut psikologi, pengalaman masa kecil ini juga dapat meninggalkan jejak yang tidak selalu disadari hingga seseorang dewasa.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan perilaku umum yang sering muncul pada orang dewasa yang dibesarkan oleh orang tua yang ketat, beserta penjelasan psikologis di baliknya.



1. Takut Membuat Kesalahan



Orang yang dibesarkan dengan standar tinggi sering menginternalisasi keyakinan bahwa kesalahan adalah sesuatu yang harus dihindari. Saat kecil, kesalahan mungkin direspons dengan kritik atau hukuman.



Dampaknya saat dewasa:



Perfeksionisme berlebihan

Takut mencoba hal baru

Overthinking dalam mengambil keputusan



Secara psikologis, ini berkaitan dengan fear of failure dan conditional self-worth, di mana harga diri bergantung pada performa.



2. Sulit Mengambil Keputusan Sendiri



Jika sejak kecil keputusan banyak ditentukan oleh orang tua, individu bisa tumbuh tanpa kepercayaan diri dalam menentukan pilihan sendiri.



Ciri yang muncul:



Sering meminta validasi orang lain

Takut memilih jalan hidup yang berbeda

Mudah ragu



Ini berkaitan dengan kurang berkembangnya autonomy dalam teori perkembangan psikologi.



3. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Orang tua yang ketat sering kali menggunakan kritik sebagai alat pembelajaran. Anak kemudian menginternalisasi suara tersebut menjadi “kritikus internal”.



Akibatnya:



Self-talk negatif

Sulit merasa puas

Selalu merasa “kurang”



Fenomena ini dikenal sebagai inner critic dalam psikologi kognitif.



4. Sulit Mengekspresikan Emosi



Dalam keluarga yang sangat disiplin, ekspresi emosi kadang dianggap sebagai kelemahan atau tidak penting.



Dampaknya:



Menahan perasaan

Canggung saat mengungkapkan emosi

Kesulitan dalam hubungan interpersonal



Ini sering dikaitkan dengan emotional suppression dan alexithymia ringan.



5. Sangat Patuh pada Aturan (atau Justru Sebaliknya)



Menariknya, hasil pola asuh ketat bisa dua arah:



Sangat patuh: takut melanggar aturan

Sangat memberontak: ingin membebaskan diri dari kontrol



Ini dijelaskan dalam teori reactance, yaitu dorongan psikologis untuk melawan pembatasan kebebasan.



6. Haus Validasi Eksternal



Jika penghargaan dari orang tua hanya diberikan saat memenuhi standar tertentu, anak belajar bahwa nilai dirinya ditentukan oleh pengakuan orang lain.



Saat dewasa:



Mencari pujian terus-menerus

Takut mengecewakan orang lain

Sulit merasa cukup tanpa pengakuan



Ini berkaitan dengan external validation dependency.



7. Sulit Menikmati Hidup atau Bersantai



Orang yang terbiasa hidup dalam struktur ketat sering merasa bersalah saat tidak produktif.



Tandanya:



Tidak nyaman saat santai

Selalu merasa harus “melakukan sesuatu”

Overwork



Dalam psikologi, ini sering terkait dengan productivity guilt.



8. Sangat Bertanggung Jawab (Kadang Berlebihan)



Sisi positifnya, banyak dari mereka tumbuh menjadi individu yang sangat dapat diandalkan. Namun, ini juga bisa menjadi beban.



Ciri-ciri:



Sulit mengatakan “tidak”

Mengambil terlalu banyak tanggung jawab

Merasa harus selalu kuat



Ini bisa berkembang menjadi over-responsibility schema dalam terapi skema.



Penutup



Pola asuh orang tua yang ketat tidak selalu buruk—banyak nilai positif seperti disiplin dan tanggung jawab yang terbentuk. Namun, penting untuk menyadari bahwa beberapa pola perilaku yang muncul saat dewasa mungkin bukan sepenuhnya pilihan sadar, melainkan hasil dari pengalaman masa kecil.



Kesadaran adalah langkah pertama untuk berubah. Dengan memahami asal-usul perilaku tersebut, seseorang bisa mulai:



Mengembangkan self-compassion

Membangun kepercayaan diri

Menentukan identitas yang lebih autentik



