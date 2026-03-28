Sri Wahyuni
29 Maret 2026, 05.03 WIB

3 Manfaat Ajaib Tinggal di Dekat Air! Bisa Tingkatkan Kebahagiaan dan Kesehatan Mental Secara Ilmiah

Menikmati ketenangan dan kebahagiaan alami di tepi laut./Freepik.

JawaPos.com- Semua orang tahu bahwa menghabiskan waktu di alam baik untuk kesehatan mental dan fisik, tetapi ternyata air seperti laut, danau, dan sungai memberikan manfaat yang lebih besar daripada ruang hijau biasa. 

Berbagai penelitian membuktikan bahwa "blue spaces" mampu meningkatkan kesejahteraan dengan cara yang unik dan jarang ditemukan di kota.

Dilansir dari Your Tango, berikut 3 manfaat ilmiah yang secara alami dialami orang yang tinggal dekat air:

Penelitian di University of Delaware menunjukkan bahwa melihat gambar air menurunkan aktivitas otak, menandakan efek menenangkan. Bahkan penelitian tahun 2018 menggunakan virtual reality, pasien yang berjalan secara virtual di pantai melaporkan lebih sedikit kecemasan dan rasa sakit dibandingkan yang berjalan di kota.

Artinya, hanya dengan melihat air bahkan dari jauh otak bisa lebih rileks dan stres berkurang.

2. Meningkatkan Kebahagiaan

Studi di Inggris dengan lebih dari 20.000 peserta membuktikan bahwa orang lebih bahagia ketika dekat blue spaces, terutama lokasi pantai dan laut. 

Catherine Kelly dalam bukunya "Blue Spaces: How And Why Water Can Make You Feel Better" menekankan bahwa dengan melihat diri kita di ruang pesisir membuat kita bisa melepaskan masalah dengan cara yang berbeda. Masalah kita terlihat lebih kecil dibandingkan luasnya alam.

Bahkan di kota sekalipun, melihat sungai atau kanal bisa memberikan efek positif pada suasana hati.

3. Meningkatkan Kesehatan Mental Jangka Panjang

Penelitian 2022 yang melibatkan lebih dari 15.000 orang di 18 negara menunjukkan bahwa orang yang lebih sering terpapar blue spaces sejak kecil cenderung lebih sering menghabiskan waktu di dekat air saat dewasa, yang berdampak positif pada kesehatan mental mereka. 

Valeria Vitale dari Universitas Sapienza Roma menyimpulkan bahwa pengalaman di blue spaces sejak kecil menstimulasi rasa senang terhadap alam dan mendorong orang untuk mencari pengalaman rekreasi di alam, dengan manfaat jangka panjang bagi kesehatan mental dewasa.

Tinggal atau bahkan sering mengunjungi blue spaces secara ilmiah terbukti menurunkan stres, meningkatkan kebahagiaan, dan mendukung kesehatan mental jangka panjang. 

Bagi warga kota, ini menjadi alasan kuat untuk meluangkan waktu di tepi air kapan pun diwaktu yang memungkinkan.

Editor: Hanny Suwindari
