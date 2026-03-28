10 Ciri Kepribadian Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, memiliki teman dekat sering dianggap sebagai bagian penting dari kesejahteraan emosional. Namun, tidak semua orang memiliki atau merasa membutuhkan hubungan yang sangat dekat.



Dalam perspektif psikologi, kondisi ini bukan selalu berarti ada yang “salah”, melainkan bisa mencerminkan pola kepribadian tertentu.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (26/3), terdapat beberapa ciri kepribadian yang sering ditemukan pada orang-orang yang tidak memiliki teman dekat:



1. Cenderung Introvert Ekstrem



Orang dengan tingkat introversi yang tinggi biasanya merasa lebih nyaman sendiri daripada berada dalam interaksi sosial yang intens. Mereka tidak merasa kesepian meskipun tidak memiliki teman dekat, karena energi mereka justru pulih saat sendirian.



2. Sangat Mandiri Secara Emosional



Individu ini terbiasa mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi masalah. Mereka tidak merasa perlu berbagi beban emosional dengan orang lain, sehingga hubungan dekat tidak menjadi prioritas.



3. Sulit Mempercayai Orang Lain



Kepercayaan adalah fondasi dari hubungan dekat. Orang yang tidak memiliki teman dekat sering kali memiliki kecenderungan untuk curiga, menjaga jarak, atau pernah mengalami pengalaman negatif yang membuat mereka sulit membuka diri.



4. Overthinking dalam Hubungan Sosial



Mereka sering menganalisis secara berlebihan setiap interaksi sosial—apa yang dikatakan, bagaimana respons orang lain, dan kemungkinan penilaian terhadap diri mereka. Hal ini membuat mereka ragu untuk menjalin kedekatan.



5. Perfeksionis dalam Memilih Teman



Sebagian orang memiliki standar yang sangat tinggi terhadap pertemanan. Mereka mencari koneksi yang “sempurna”, sehingga sulit menemukan orang yang dianggap cukup cocok untuk menjadi teman dekat.



6. Menghindari Konflik



Hubungan dekat hampir selalu melibatkan konflik atau perbedaan pendapat. Orang yang sangat menghindari konflik cenderung menjaga hubungan tetap dangkal agar tidak perlu menghadapi ketegangan emosional.



7. Kurang Keterampilan Sosial



Dalam beberapa kasus, kurangnya pengalaman atau kemampuan dalam berinteraksi sosial (misalnya membaca ekspresi atau menjaga percakapan) membuat seseorang kesulitan membangun kedekatan.



8. Trauma atau Pengalaman Masa Lalu



Pengalaman seperti pengkhianatan, perundungan, atau penolakan sosial dapat membuat seseorang membangun “dinding emosional”. Mereka memilih menjaga jarak sebagai bentuk perlindungan diri.



9. Lebih Fokus pada Tujuan Pribadi



Ada individu yang sangat fokus pada karier, pendidikan, atau pengembangan diri. Waktu dan energi mereka terserap ke tujuan tersebut, sehingga relasi sosial—terutama yang mendalam—menjadi nomor sekian.



10. Merasa Nyaman dengan Kesendirian



Tidak semua orang tanpa teman dekat merasa kesepian. Banyak yang justru menikmati kesendirian, memiliki dunia batin yang kaya, dan merasa cukup dengan aktivitas individual seperti membaca, berpikir, atau berkarya.



Apakah Ini Hal yang Buruk?



Tidak selalu. Dalam psikologi modern, kesejahteraan tidak hanya diukur dari jumlah hubungan sosial, tetapi dari kualitas dan kepuasan pribadi. Seseorang bisa bahagia tanpa teman dekat jika kebutuhan emosionalnya terpenuhi dengan cara lain.



Namun, penting untuk membedakan antara:



Pilihan sadar untuk menyendiri, dan

Kesulitan sosial yang menyebabkan isolasi tidak diinginkan



Jika seseorang merasa kesepian, terisolasi, atau ingin memiliki hubungan lebih dekat tetapi tidak tahu bagaimana caranya, maka itu bisa menjadi tanda untuk mencari bantuan atau mulai mengembangkan keterampilan sosial.



Penutup



Kepribadian manusia sangat beragam. Tidak memiliki teman dekat bukan berarti seseorang tidak normal atau tidak bahagia. Dalam banyak kasus, itu hanyalah refleksi dari cara seseorang berinteraksi dengan dunia dan memenuhi kebutuhan emosionalnya.



Yang terpenting adalah memahami diri sendiri: