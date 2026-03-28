Irfan Ferdiansyah
29 Maret 2026, 05.14 WIB

Orang yang Menghindari Kontak Mata Memiliki 9 Perilaku Terkait Kepercayaan Diri Menurut Psikologi

seseorang yang menghindari kontak mata./Sumber foto: Freepik/DC Studio

JawaPos.com - Kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat. Dalam banyak budaya, menatap mata lawan bicara dianggap sebagai tanda kepercayaan diri, keterbukaan, dan kejujuran. Sebaliknya, menghindari kontak mata sering kali disalahartikan sebagai tanda kebohongan atau ketidaknyamanan.

Namun, menurut psikologi, perilaku ini jauh lebih kompleks. Orang yang sering menghindari kontak mata tidak selalu memiliki niat negatif—justru sering kali berkaitan dengan tingkat kepercayaan diri, pengalaman masa lalu, hingga cara otak mereka memproses interaksi sosial.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (27/3), terdapat 9 perilaku yang sering dimiliki oleh orang yang menghindari kontak mata, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan diri:

1. Merasa Tidak Nyaman Menjadi Pusat Perhatian

Orang yang menghindari kontak mata biasanya tidak nyaman ketika menjadi pusat perhatian. Tatapan mata orang lain bisa terasa “menekan” atau membuat mereka merasa dinilai.

Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan self-consciousness yang tinggi—mereka terlalu sadar akan diri sendiri, sehingga merasa cemas terhadap bagaimana orang lain memandang mereka.

2. Memiliki Kepercayaan Diri yang Rendah

Salah satu penyebab paling umum adalah rendahnya kepercayaan diri. Mereka mungkin merasa tidak cukup baik, tidak menarik, atau takut membuat kesalahan.

Kontak mata bagi mereka terasa seperti “uji keberanian” yang sulit dilakukan.

3. Takut Dinilai atau Dikritik

Menghindari kontak mata bisa menjadi mekanisme perlindungan diri. Orang tersebut mungkin takut bahwa melalui tatapan mata, orang lain bisa “membaca” kekurangan mereka.

Ini sering terjadi pada individu yang pernah mengalami kritik keras atau penolakan di masa lalu.

4. Lebih Banyak Berpikir daripada Berinteraksi

Beberapa orang lebih fokus pada apa yang mereka pikirkan dibandingkan interaksi langsung. Saat berbicara, mereka mungkin melihat ke bawah atau ke samping karena sedang memproses informasi.

Ini bukan berarti tidak percaya diri sepenuhnya, tetapi menunjukkan gaya kognitif yang lebih reflektif.

5. Mengalami Kecemasan Sosial

Dalam banyak kasus, menghindari kontak mata berkaitan erat dengan kecemasan sosial (social anxiety). Tatapan mata bisa memicu rasa gugup, jantung berdebar, bahkan keinginan untuk menghindar.

Bagi mereka, kontak mata bukan sekadar interaksi, tapi sumber stres.

6. Sulit Mengekspresikan Emosi Secara Terbuka

Kontak mata sering digunakan untuk mengekspresikan emosi—seperti empati, ketertarikan, atau kejujuran. Orang yang menghindarinya mungkin kesulitan menunjukkan perasaan mereka secara langsung.

Akibatnya, mereka terlihat tertutup meskipun sebenarnya tidak selalu demikian.

7. Memiliki Pengalaman Negatif di Masa Lalu

Pengalaman seperti bullying, penolakan, atau hubungan yang tidak sehat dapat membentuk kebiasaan menghindari kontak mata.

Otak mereka “belajar” bahwa menghindari tatapan bisa mengurangi risiko disakiti secara emosional.

8. Lebih Nyaman Berada di Zona Aman

Menghindari kontak mata bisa menjadi cara untuk tetap berada di zona nyaman. Interaksi yang terlalu intens terasa melelahkan, sehingga mereka memilih cara komunikasi yang lebih “aman”.

Ini sering ditemukan pada individu yang introvert atau sangat sensitif terhadap rangsangan sosial.

9. Tidak Selalu Berarti Tidak Jujur

Penting untuk dipahami: menghindari kontak mata tidak selalu berarti seseorang berbohong.

Psikologi modern menekankan bahwa kejujuran tidak bisa dinilai hanya dari satu indikator nonverbal. Banyak orang jujur justru menghindari kontak mata karena gugup atau kurang percaya diri.

Kesimpulan

Menghindari kontak mata adalah perilaku yang memiliki banyak makna, dan tidak bisa disederhanakan sebagai tanda negatif semata. Dalam banyak kasus, hal ini justru berkaitan erat dengan kepercayaan diri, pengalaman hidup, serta kondisi psikologis seseorang.

Memahami hal ini membantu kita untuk:

Tidak cepat menghakimi orang lain
Lebih empati dalam berinteraksi
Mengenali bahwa kepercayaan diri bisa ditingkatkan secara bertahap

Jika kamu sendiri merasa sulit melakukan kontak mata, itu bukan kelemahan permanen. Dengan latihan, pengalaman positif, dan pemahaman diri, kemampuan ini bisa berkembang seiring waktu.
Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
Seni Kepercayaan Diri yang Tenang: 8 Perilaku Halus dari Orang yang Tidak Perlu Menjadi yang Paling Berisik di Ruangan - Image
Kepribadian

Seni Kepercayaan Diri yang Tenang: 8 Perilaku Halus dari Orang yang Tidak Perlu Menjadi yang Paling Berisik di Ruangan

19 Maret 2026, 09.54 WIB

Seni Kepercayaan Diri yang Tenang: 8 Perilaku Halus dari Orang-Orang yang Tidak Perlu Menjadi Orang Paling Berisik di Ruangan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Seni Kepercayaan Diri yang Tenang: 8 Perilaku Halus dari Orang-Orang yang Tidak Perlu Menjadi Orang Paling Berisik di Ruangan Menurut Psikologi

17 Maret 2026, 08.52 WIB

10 Tanda Seseorang Tidak Arogan Meski Kepercayaan Dirinya Membuat Orang Lain Tidak Nyaman Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Tanda Seseorang Tidak Arogan Meski Kepercayaan Dirinya Membuat Orang Lain Tidak Nyaman Menurut Psikologi

17 Maret 2026, 08.51 WIB

Terpopuler

1

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

2

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

3

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

4

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

5

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

6

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

7

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

8

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

9

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

10

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

