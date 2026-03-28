Anak-anak yang Tumbuh di Lingkungan Rumah Penuh Konflik Sering Mengembangkan 7 Masalah Emosional Ini Menurut Psikologi

Namun, tidak semua anak beruntung tumbuh dalam kondisi tersebut. Banyak anak yang harus menghadapi realitas pahit berupa konflik berkepanjangan di dalam rumah—pertengkaran orang tua, komunikasi yang penuh amarah, hingga suasana yang tegang setiap hari. Dalam dunia psikologi, kondisi ini dikenal sebagai high-conflict household, yaitu lingkungan rumah dengan tingkat konflik yang tinggi dan terus-menerus. Dampaknya tidak hanya dirasakan saat anak masih kecil, tetapi juga dapat terbawa hingga dewasa. Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (27/3), terdapat 7 masalah emosional yang sering berkembang pada anak-anak yang tumbuh di lingkungan rumah penuh konflik:

1. Kecemasan Berlebihan (Anxiety)



Anak yang terbiasa hidup di tengah konflik cenderung selalu merasa waspada. Mereka tidak pernah benar-benar merasa aman karena tidak tahu kapan pertengkaran akan terjadi.



Akibatnya:



Mudah cemas terhadap hal kecil

Takut membuat kesalahan

Sulit merasa tenang, bahkan dalam situasi normal



Otak mereka “terlatih” untuk selalu berada dalam mode siaga, seolah-olah bahaya bisa datang kapan saja.



2. Kesulitan Mengatur Emosi



Karena tidak memiliki contoh komunikasi yang sehat, anak-anak ini sering tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosi dengan benar.



Mereka bisa:



Meledak-ledak saat marah

Menyimpan emosi hingga akhirnya “meledak”

Bingung membedakan perasaan mereka sendiri



Lingkungan penuh konflik membuat emosi terasa seperti sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang bisa dipahami.



3. Rendahnya Rasa Percaya Diri



Anak yang sering menyaksikan konflik, apalagi jika melibatkan kritik atau saling menyalahkan, dapat menyerap pesan negatif tentang diri mereka.



Mereka mungkin berpikir:



“Aku penyebab masalah ini”

“Aku tidak cukup baik”

“Pendapatku tidak penting”



Hal ini membuat mereka tumbuh dengan rasa percaya diri yang rapuh.



4. Kesulitan Membentuk Hubungan Sehat



Apa yang dilihat anak di rumah menjadi “template” hubungan mereka di masa depan.



Jika yang mereka pelajari adalah:



Konflik diselesaikan dengan teriakan

Tidak ada komunikasi yang sehat

Kasih sayang bercampur dengan luka



Maka mereka bisa:



Takut menjalin hubungan

Terjebak dalam hubungan yang tidak sehat

Tidak tahu cara membangun komunikasi yang baik

5. Perasaan Bersalah yang Berlebihan



Banyak anak dalam keluarga penuh konflik merasa bahwa mereka adalah penyebab pertengkaran orang tua.



Meskipun tidak benar, mereka sering berpikir:



“Kalau aku lebih baik, orang tuaku tidak akan bertengkar”

“Ini semua salahku”



Perasaan bersalah ini bisa menetap hingga dewasa dan memengaruhi cara mereka melihat diri sendiri.



6. Menarik Diri Secara Emosional



Untuk melindungi diri, sebagian anak memilih “menutup diri” dari emosi.



Mereka menjadi:



Dingin atau tampak tidak peduli

Sulit terbuka pada orang lain

Menghindari kedekatan emosional



Ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan agar mereka tidak terus-menerus terluka.



7. Risiko Depresi yang Lebih Tinggi



Paparan konflik yang berkepanjangan dapat menguras energi mental anak. Tanpa dukungan emosional yang cukup, mereka berisiko mengalami depresi.



Gejalanya bisa meliputi:



Perasaan sedih berkepanjangan

Kehilangan minat pada hal yang dulu disukai

Merasa tidak berharga atau putus asa



Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa berlanjut hingga masa dewasa.



Penutup: Lingkungan Tidak Sempurna Bukan Akhir Segalanya



Penting untuk dipahami bahwa mengalami masa kecil di lingkungan penuh konflik bukan berarti masa depan anak sudah “rusak”. Psikologi juga menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih (resilience).



Dengan:



Dukungan dari orang dewasa yang peduli

Lingkungan yang lebih sehat di kemudian hari

Kesadaran diri dan bantuan profesional



Anak-anak ini tetap bisa tumbuh menjadi individu yang kuat dan sehat secara emosional.