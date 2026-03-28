Irfan Ferdiansyah
29 Maret 2026, 05.18 WIB

Pria yang Berbicara Baik tentang Mantannya Tanpa Diminta, Biasanya Memiliki 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang berbicara baik tentang mantannya./Sumber foto: Freepik/odua

JawaPos.com - Dalam sebuah percakapan santai, topik tentang masa lalu sering kali muncul secara tidak sengaja. Namun, ada satu fenomena menarik yang cukup jarang: seorang pria yang dengan sukarela berbicara baik tentang mantan pasangannya—bahkan tanpa diminta. Bagi sebagian orang, ini bisa terasa janggal, mencurigakan, atau justru mengesankan.

Menurut sudut pandang psikologi, perilaku ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Cara seseorang berbicara tentang masa lalunya, terutama hubungan romantis, sering kali mencerminkan kondisi emosional, kematangan mental, serta struktur kepribadiannya.

Pria yang mampu menghargai mantannya secara positif biasanya memiliki karakteristik tertentu yang patut diperhatikan.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (29/3), terdapat tujuh kepribadian yang umumnya dimiliki pria seperti ini:

1. Memiliki Kematangan Emosional yang Tinggi

Pria yang bisa berbicara baik tentang mantannya menunjukkan bahwa ia telah memproses emosinya dengan sehat. Ia tidak lagi dikuasai oleh rasa marah, kecewa, atau dendam. Dalam psikologi, ini disebut sebagai emotional resolution—kemampuan untuk menyelesaikan konflik batin tanpa membawa luka berkepanjangan.

Alih-alih mengingat hal buruk, ia memilih melihat hubungan masa lalu sebagai pengalaman belajar. Ini menandakan kedewasaan yang tidak dimiliki semua orang.

2. Tidak Terjebak dalam Ego

Banyak orang sulit berkata baik tentang mantan karena ego mereka terluka. Namun pria yang tetap menghargai mantannya menunjukkan bahwa ia tidak dikendalikan oleh ego. Ia mampu menerima bahwa hubungan yang berakhir bukan selalu soal siapa yang benar atau salah.

Sikap ini mencerminkan kepribadian yang rendah hati dan terbuka, serta tidak membutuhkan validasi berlebihan dari orang lain.

3. Punya Rasa Syukur terhadap Masa Lalu

Alih-alih menyesali hubungan yang telah usai, pria seperti ini cenderung melihat masa lalu sebagai bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa mantannya pernah memberikan kebahagiaan, pelajaran, atau bahkan membantu membentuk dirinya saat ini.

Dalam psikologi positif, ini berkaitan dengan gratitude mindset, yaitu kemampuan untuk tetap bersyukur bahkan terhadap pengalaman yang telah berakhir.

4. Mampu Membedakan Masa Lalu dan Masa Kini

Salah satu kekhawatiran umum ketika seseorang berbicara baik tentang mantan adalah: “Apakah dia masih punya perasaan?” Namun, pria dengan kepribadian sehat mampu memisahkan antara kenangan dan perasaan saat ini.

Ia bisa mengakui kebaikan mantannya tanpa harus ingin kembali. Ini menunjukkan kontrol diri yang baik serta kemampuan berpikir rasional dalam hubungan.

5. Tidak Suka Drama atau Konflik Berkepanjangan

Pria yang terus menjelekkan mantan biasanya masih terjebak dalam konflik emosional. Sebaliknya, pria yang berbicara baik cenderung menghindari drama yang tidak perlu.

Ia lebih memilih kedamaian dibanding memperpanjang konflik. Dalam psikologi kepribadian, ini sering dikaitkan dengan tingkat agreeableness yang tinggi—yaitu kecenderungan untuk bersikap kooperatif dan penuh empati.

6. Memiliki Empati yang Kuat

Kemampuan untuk tetap melihat sisi baik dari seseorang yang pernah menyakitinya menunjukkan empati yang tinggi. Ia mampu memahami bahwa setiap orang memiliki kekurangan, termasuk dirinya sendiri.

Empati ini membuatnya tidak mudah menghakimi dan lebih bijak dalam menilai hubungan yang telah berlalu.

7. Siap untuk Hubungan yang Lebih Sehat di Masa Depan

Seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya biasanya lebih siap untuk membangun hubungan baru yang lebih sehat. Ia tidak membawa “beban lama” ke dalam hubungan berikutnya.

Pria seperti ini cenderung lebih stabil secara emosional, tidak mudah curiga, dan mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Semua ini adalah fondasi penting dalam hubungan jangka panjang.

Kesimpulan

Pria yang berbicara baik tentang mantannya tanpa diminta bukan berarti belum move on. Justru sebaliknya, hal ini sering menjadi tanda bahwa ia telah menyelesaikan masa lalunya dengan cara yang sehat.

Perilaku ini mencerminkan kematangan emosional, empati, serta kemampuan untuk melihat hidup secara lebih bijak. Tentu saja, konteks tetap penting—namun secara umum, ini adalah sinyal positif yang jarang disadari banyak orang

Jadi, jika kamu bertemu pria seperti ini, mungkin bukan kewaspadaan yang perlu diutamakan—melainkan apresiasi terhadap kedewasaannya.

Editor: Hanny Suwindari
