Irfan Ferdiansyah
29 Maret 2026, 05.26 WIB

9 Hal yang Tidak Pernah Diunggah Perempuan Berkelas di Media Sosial, Tetapi Sering Dibagikan oleh Orang yang Tak Berpikir Panjang

seseorang yang tidak mengunggah hal-hal penting ke media sosial./Sumber foto: Freepik/benzoix

JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Apa yang kita unggah sering kali mencerminkan kepribadian, pola pikir, bahkan kualitas diri kita.

 Perempuan berkelas memahami bahwa tidak semua hal perlu dibagikan ke publik. Mereka selektif, sadar diri, dan menjaga citra dengan elegan.

Sebaliknya, ada pula kebiasaan mengunggah sesuatu tanpa pertimbangan matang yang justru bisa merugikan diri sendiri. Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (28/3), terdapat 9 hal yang biasanya tidak pernah diunggah oleh perempuan berkelas, tetapi sering dibagikan oleh mereka yang kurang berpikir panjang.

1. Masalah Pribadi yang Terlalu Intim

Perempuan berkelas tahu bahwa tidak semua orang perlu tahu isi kehidupannya. Konflik keluarga, pertengkaran dengan pasangan, atau masalah pribadi lainnya adalah hal yang seharusnya diselesaikan secara privat.

Mengumbar masalah hanya membuka ruang bagi penilaian, gosip, dan bahkan memperburuk keadaan.

2. Sindiran atau Curhatan Berkedok Status

Status yang penuh sindiran, terutama yang ditujukan pada seseorang secara tidak langsung, mencerminkan ketidakdewasaan emosional.

Perempuan berkelas lebih memilih komunikasi langsung dan elegan daripada melempar “kode” di media sosial.

3. Pamer Kekayaan Secara Berlebihan

Memamerkan barang mewah, uang, atau gaya hidup glamor secara terus-menerus sering kali terlihat seperti mencari validasi.

Perempuan berkelas tahu bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh apa yang dipamerkan, melainkan oleh karakter dan pencapaian nyata.

4. Mengumbar Hubungan Secara Berlebihan

Mengunggah setiap detail hubungan—dari chat pribadi hingga momen intim—bisa membuat hubungan kehilangan makna privasi.

Perempuan berkelas menjaga batas antara kehidupan pribadi dan konsumsi publik.

5. Konten yang Menjatuhkan Diri Sendiri

Mengunggah hal-hal yang merendahkan diri sendiri, baik dalam bentuk candaan berlebihan maupun curhatan yang menunjukkan ketidakpercayaan diri, bisa membentuk persepsi negatif dari orang lain.

Kepercayaan diri yang sehat tidak perlu diumbar, tapi terlihat dari sikap.

6. Komentar Negatif atau Ujaran Kebencian

Perempuan berkelas tidak terlibat dalam drama digital, apalagi menyebarkan kebencian atau ikut menyerang orang lain.

Mereka memahami bahwa kata-kata mencerminkan kualitas diri.

7. Rahasia Orang Lain

Membagikan cerita atau aib orang lain, meskipun tanpa menyebut nama, tetaplah tidak etis.

Perempuan berkelas menjaga kepercayaan dan tidak menjadikan informasi pribadi orang lain sebagai bahan konsumsi publik.

8. Emosi Sesaat

Marah, kecewa, atau sedih adalah hal yang manusiawi. Namun mengunggahnya secara impulsif sering kali berujung penyesalan.

Perempuan berkelas memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum bereaksi.

9. Validasi Berlebihan dari Orang Lain

Postingan yang bertujuan semata-mata untuk mencari perhatian atau pengakuan—seperti meminta pujian atau simpati secara terang-terangan—menunjukkan ketergantungan pada opini orang lain.

Perempuan berkelas memiliki standar diri yang tidak bergantung pada “like” atau komentar.

Penutup

Menjadi perempuan berkelas bukan soal status sosial atau penampilan luar, melainkan tentang cara berpikir, bersikap, dan membawa diri—termasuk di dunia digital.

Media sosial bisa menjadi alat yang powerful jika digunakan dengan bijak. Dengan memilah apa yang layak dibagikan dan apa yang sebaiknya disimpan, kita tidak hanya menjaga citra, tetapi juga menjaga harga diri.

Karena pada akhirnya, bukan seberapa sering kita terlihat, tapi bagaimana kita dikenang.

Editor: Hanny Suwindari
