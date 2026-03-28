4 Zodiak yang Ternyata Paling Tidak Bisa Membedakan Hubungan Serius dan Berakhir Pada Kisah Cinta Semu

JawaPos.com - Beberapa zodiak kesulitan mengetahui apakah orang yang mereka sukai juga menginginkan hubungan yang serius, atau hanya main-main.

Sinyal percintaan di awal terasa tidak jelas, dan membuat keempat zodiak ini sulit menafsirkan niat dari orang yang berusaha mendekati mereka.

Mengutip informasi dari laman /collective.world empat zodiak berikut kerap tidak bisa membedakan hubungan yang serius atau tidak.

Taurus

Taurus merasa kesulitan membaca masa depan dan status hubungan. Anda tidak ingin mengetahui bahwa orang tersebut ternyata tidak berada di perasaan yang sama dengan anda. Anda juga tidak suka terus menerus bertanya-tanya tentang niat pasangan untuk serius.

Meski begitu anda tetap tidak langsung menanyakan apa arti diri anda bagi mereka. Anda lebih nyaman menunggu sampai mereka mengungkapkan perasaan terlebih dahulu.

Gemini

Gemini tidak pernah benar-benar yakin apakah hubungan yang anda jalani akan menjadi serius atau hanya sekedar hubungan sementara.

Anda tidak yakin apakah ingin hubungan tersebut bersifat sementara atau dalam jangka panjang.

Meskipun biasanya anda pandai berkomunikasi, pembicaraan soal status hubungan selalu terasa rumit bagi anda.

Sagittarius

Sagittarius menginginkan kejelasan apakah kalian benar-benar pasangan atau tidak. Anda sebenarnya tidak keberatan menjawab jika ditanya secara langsung, tetapi jika tidak anda akan terus menikmati kebersamaan tanpa membahas status hubungan.

Anda lebih memilih menjaga suasana tetap ringan, meskipun di dalam hati anda sangat ingin tahu apakah perasaan mereka sama dengan anda.