Antonius Oskarianto Adur
29 Maret 2026, 05.21 WIB

Peluang Persebaya Surabaya Raih 15 Poin pada April, Shin Sang-gyu Terus Lakukan Persiapan Fisik

Pelatih fisik Persebaya Shin Sang-gyu (Dok. Persebaya Surabaya) - Image

Pelatih fisik Persebaya Shin Sang-gyu (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Persiapan fisik terus dilakukan oleh Persebaya Surabaya saat menjalani laga di bulan April. Persita Tangerang akan menjadi lawan pertama yang bakal dihadapi pada 4 April di Gelora Bung Tomo.

Di bulan April nanti, Persebaya akan menghadapi jadwal padat menghadapi lima tim. Setelah menghadapi Persita, Green Force bakal melawan Persija Jakarta, Madura United, Malut United, dan Arema FC yang merupakan laga Derbi Jawa Timur.

Untuk menghadapi jadwal padat tersebut, pelatih fisik Persebaya, Shin Sang-gyu mengatakan bahwa proses pemulihan adalah hal yang paling penting. Intensitas latihan dan waktu istirahat harus diatur dengan baik.

"Pada awal April nanti kami hampir bermain setiap minggu. Jadi hal yang paling penting adalah bagaimana proses pemulihan setelah pertandingan. Kami harus mengatur keseimbangan antara intensitas latihan dan waktu istirahat dengan baik," kata Shin Sang-gyu yang dikutip laman resmi Persebaya, Sabtu (28/3).

Seluruh skuad Persebaya telah menjalani beban latihan yang tinggi menjelang menghadapi jadwal padat di bulan April. Hal tersebut dilakukan agar kondisi fisik para pemain kembali.

"Karena itu, pada pekan ini kami langsung meningkatkan beban latihan cukup tinggi. Kami mencoba memaksimalkan waktu yang ada agar kondisi pemain bisa kembali mendekati level yang kami butuhkan untuk pertandingan," ujar Shin Sang-gyu.

Jika fisik para pemain Persebaya sudah kembali baik, maka menyapu bersih laga di bulan April dengan kemenangan bisa tercapai. Tim asuhan Bernardo Tavares bisa mendapatkan 15 poin jika berhasil memenangkan seluruh pertandingan di bulan April.

Persebaya akan mendapatkan 54 poin dari tambahan 15 poin tersebut. Tentu poin itu akan menjadi modal yang sangat baik untuk bisa bersaing kembali ke lima besar Super League. Apakah tim kesayangan Bonek tersebut akan mewujudkannya? Patut dinantikan.

