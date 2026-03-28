Irfan Ferdiansyah
29 Maret 2026, 05.28 WIB

8 Situasi dalam Hidup di Mana Anda Sebaiknya Tidak Terlalu Jujur Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang tidak jujur dalam situasi tertentu./Sumber foto: Freepik/myoceanstudio - Image

seseorang yang tidak jujur dalam situasi tertentu./Sumber foto: Freepik/myoceanstudio

JawaPos.com - Kejujuran sering dianggap sebagai nilai moral tertinggi. Kita diajarkan sejak kecil bahwa berkata jujur adalah hal yang benar, dan kebohongan adalah sesuatu yang harus dihindari.

Namun dalam praktik kehidupan nyata, psikologi menunjukkan bahwa kejujuran yang “mentah” dan tanpa filter tidak selalu menghasilkan dampak yang baik.

Faktanya, ada situasi tertentu di mana terlalu jujur justru bisa melukai orang lain, merusak hubungan, atau bahkan merugikan diri sendiri.

 Dalam konteks ini, yang dibutuhkan bukan kebohongan manipulatif, melainkan kecerdasan emosional—kemampuan untuk memilih kapan, bagaimana, dan seberapa banyak kebenaran disampaikan.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (28/3), terdapat delapan situasi penting di mana Anda sebaiknya tidak terlalu jujur menurut perspektif psikologi.

1. Saat Seseorang Sedang Sangat Rentan Secara Emosional

Ketika seseorang sedang berduka, stres berat, atau mengalami kegagalan besar, kondisi emosional mereka tidak stabil. Dalam keadaan seperti ini, kejujuran yang terlalu blak-blakan bisa terasa seperti serangan, bukan bantuan.

Misalnya, mengatakan:

“Sebenarnya kamu memang kurang persiapan, makanya gagal.”

Meskipun benar, kalimat tersebut bisa memperparah luka emosional. Psikologi menyarankan untuk menggunakan pendekatan empati terlebih dahulu, baru kemudian memberikan masukan secara bertahap.

Intinya: Kebenaran tetap penting, tetapi waktu dan cara penyampaiannya harus diperhatikan.

2. Ketika Kejujuran Tidak Memberikan Manfaat Nyata

Tidak semua kebenaran perlu diungkapkan, terutama jika tidak membawa manfaat apa pun selain menyakiti.

Contoh sederhana:

Mengomentari penampilan seseorang secara negatif tanpa diminta
Mengungkapkan opini yang tidak konstruktif

Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia memiliki kebutuhan akan validasi dan rasa aman sosial. Kejujuran yang tidak membantu hanya akan merusak hubungan tanpa alasan yang jelas.

Tanya diri Anda:
Apakah ini membantu, atau hanya sekadar “jujur”?

3. Dalam Situasi Sosial yang Membutuhkan Taktik (White Lies)

Dalam interaksi sosial sehari-hari, “white lies” atau kebohongan kecil sering kali berfungsi sebagai pelumas hubungan.

Contoh:

“Masakannya enak kok” (meski biasa saja)
“Aku nggak apa-apa” untuk menghindari konflik kecil

Menurut psikologi, ini disebut sebagai prosocial lying, yaitu kebohongan yang bertujuan menjaga perasaan orang lain dan harmoni sosial.

Catatan penting: Ini berbeda dengan manipulasi atau kebohongan besar yang merugikan orang lain.

4. Saat Memberikan Feedback yang Sensitif

Kejujuran memang penting dalam feedback, tetapi cara penyampaiannya menentukan apakah pesan tersebut diterima atau ditolak.

Bandingkan:

Terlalu jujur: “Kerjaanmu jelek.”
Lebih bijak: “Ada beberapa bagian yang bisa kita tingkatkan.”

Psikologi komunikasi menyarankan teknik seperti:

Sandwich feedback (pujian – kritik – dukungan)
Fokus pada perilaku, bukan pribadi

Tujuannya: Membantu, bukan menjatuhkan.

5. Ketika Anda Sendiri Sedang Emosi

Saat marah, kecewa, atau tersinggung, “kejujuran” sering kali berubah menjadi luapan emosi, bukan refleksi yang objektif.

Kalimat seperti:

“Aku benci kamu!”
“Kamu selalu bikin masalah!”

Biasanya bukan kebenaran, melainkan distorsi emosional.

Dalam psikologi, ini terkait dengan emotional flooding, di mana emosi menguasai logika. Dalam kondisi ini, lebih baik menunda kejujuran daripada menyesalinya kemudian.

6. Dalam Hubungan Profesional atau Dunia Kerja

Di lingkungan kerja, kejujuran tanpa strategi bisa berdampak pada reputasi dan karier.

Contoh:

Mengkritik atasan secara langsung tanpa konteks
Mengungkapkan semua pikiran negatif tentang tim

Psikologi organisasi menekankan pentingnya:

Diplomasi
Framing yang tepat
Kesadaran hierarki sosial

Kejujuran tetap penting, tetapi harus disampaikan dengan cara yang profesional dan konstruktif.

7. Saat Menjaga Privasi Diri Sendiri

Bersikap jujur tidak berarti Anda harus membuka semua hal tentang diri Anda kepada semua orang.

Oversharing bisa:

Membuat Anda rentan
Disalahgunakan oleh orang lain
Menurunkan batas pribadi (boundaries)

Psikologi menyebut pentingnya self-disclosure yang selektif, yaitu memilih informasi mana yang pantas dibagikan, kepada siapa, dan kapan.

Ingat: Anda berhak menyimpan sebagian kebenaran untuk diri sendiri.

8. Ketika Kebenaran Bisa Merusak Hubungan Tanpa Alasan yang Kuat

Ada kalanya kejujuran justru menciptakan konflik yang tidak perlu.

Contoh:

Mengungkapkan hal kecil dari masa lalu yang tidak relevan
Mengutarakan semua pikiran negatif dalam hubungan

Psikologi hubungan menunjukkan bahwa pasangan yang sehat bukan yang selalu jujur tanpa filter, tetapi yang mampu:

Menyaring informasi
Menjaga keseimbangan antara kejujuran dan empati

Kuncinya: Apakah kebenaran ini memperkuat atau justru merusak hubungan?

Kesimpulan

Kejujuran tetap merupakan nilai yang sangat penting, tetapi kejujuran tanpa kebijaksanaan bisa menjadi senjata yang melukai.

Psikologi mengajarkan bahwa yang paling penting bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi juga:

Kapan kita mengatakannya
Bagaimana kita menyampaikannya
Untuk tujuan apa kita berbicara

Dengan menggabungkan kejujuran dan kecerdasan emosional, Anda tidak hanya menjadi pribadi yang autentik, tetapi juga mampu membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan.*
Editor: Hanny Suwindari
