Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat Seringkali Menunjukkan 9 Perilaku Perlindungan Diri Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki lingkaran pertemanan yang dekat. Sebagian orang tampak mandiri, kuat, dan tidak terlalu membutuhkan orang lain. Namun, di balik itu, psikologi menunjukkan bahwa ketiadaan hubungan dekat sering kali mendorong seseorang mengembangkan berbagai mekanisme perlindungan diri—tanpa mereka sadari.
Perilaku-perilaku ini bukan tanda kelemahan, melainkan cara alami pikiran untuk melindungi diri dari rasa sakit, penolakan, atau kekecewaan.
Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (28/3), terdapat 9 perilaku yang sering muncul.
1. Terlalu Mandiri (Hyper-Independence)
Baca Juga:Marselino Ferdinan hingga Maarten Paes Raih PSSI Awards, Jay Idzes sebagai Men's Player of The Year
Orang yang tidak memiliki teman dekat sering merasa bahwa mereka harus melakukan segalanya sendiri. Mereka jarang meminta bantuan, bahkan saat sebenarnya membutuhkan.
Secara psikologis, ini adalah bentuk perlindungan:
“Kalau aku tidak bergantung pada siapa pun, aku tidak akan kecewa.”
Namun, kemandirian ekstrem bisa membuat seseorang semakin terisolasi.
2. Sulit Percaya pada Orang Lain
Kepercayaan adalah fondasi hubungan. Tanpanya, hubungan sulit berkembang.
Orang tanpa teman dekat sering:
Curiga terhadap niat orang lain
Takut dikhianati
Menghindari membuka diri
Ini biasanya berasal dari pengalaman masa lalu atau ketakutan akan penolakan.
3. Menghindari Kedekatan Emosional
Mereka mungkin bisa bersosialisasi secara kasual, tetapi menarik diri saat hubungan mulai dalam.
Tanda-tandanya:
Mengalihkan pembicaraan yang terlalu personal
Tidak nyaman membahas perasaan
Menjaga jarak emosional
Ini adalah cara untuk menghindari kemungkinan terluka.
4. Terlihat “Baik-Baik Saja” Sepanjang Waktu
Mereka sering menunjukkan citra:
Kuat
Stabil
Tidak butuh siapa pun
Padahal, ini bisa menjadi “topeng” untuk menyembunyikan kesepian atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi.
5. Overthinking dalam Interaksi Sosial
Setiap percakapan bisa dianalisis berlebihan:
“Aku tadi salah ngomong ya?”
“Dia sebenarnya suka aku nggak sih sebagai teman?”
Akibatnya, interaksi sosial terasa melelahkan dan membuat mereka semakin menarik diri.
6. Menolak atau Menghindari Undangan Sosial
Bukan karena tidak mau, tapi karena:
Takut canggung
Takut tidak diterima
Merasa tidak cocok
Akhirnya, mereka sering memilih menyendiri, yang justru memperkuat siklus kesepian.
7. Humor sebagai Perisai
Sebagian orang menggunakan humor untuk:
Menghindari topik serius
Menutupi perasaan
Mengalihkan perhatian dari diri sendiri
Mereka terlihat menyenangkan, tapi jarang benar-benar terbuka.
8. Merasa Tidak Benar-Benar Dipahami
Meskipun berada di tengah orang lain, mereka sering merasa:
“Tidak ada yang benar-benar mengerti aku.”
Perasaan ini membuat mereka enggan mencoba membangun hubungan lebih dalam karena sudah merasa “akan sia-sia”.
9. Menjaga Ekspektasi Rendah terhadap Orang Lain
Untuk melindungi diri dari kekecewaan, mereka cenderung:
Tidak berharap banyak dari orang lain
Menganggap hubungan tidak akan bertahan lama
Bersiap untuk ditinggalkan
Ini membuat mereka aman secara emosional—tetapi juga menghalangi koneksi yang bermakna.
Kenapa Perilaku Ini Terjadi?
Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan:
Mekanisme pertahanan diri (defense mechanisms)
Pengalaman penolakan atau pengabaian
Pola keterikatan (attachment style), terutama avoidant attachment
Otak mencoba melindungi diri dari rasa sakit dengan cara membatasi kedekatan.
Apakah Ini Bisa Berubah?
Ya, sangat bisa.
Langkah kecil yang bisa dilakukan:
Mulai membuka diri sedikit demi sedikit
Membangun kepercayaan secara bertahap
Mencari lingkungan yang aman dan suportif
Jika perlu, berbicara dengan profesional (psikolog)
Yang penting dipahami:
keinginan untuk terhubung itu alami, dan tidak ada yang “salah” dengan membutuhkannya.
Penutup
Tidak memiliki teman dekat bukan berarti seseorang tidak mampu menjalin hubungan. Sering kali, itu hanyalah hasil dari cara pikiran melindungi diri dari luka.
Perilaku-perilaku di atas bukan kelemahan—melainkan bukti bahwa seseorang sedang berusaha bertahan.
Namun, perlindungan yang terlalu kuat juga bisa menjadi penghalang.
Dan kadang, langkah paling berani bukanlah melindungi diri…